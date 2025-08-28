金宣虎的杯套在樹林裡隨處可見？《魅惑》劇組亂丟垃圾引爭議，最終道歉：已全部清理完畢！

Disney+《魅惑》劇組在濟州島拍攝結束後，擅自將大量垃圾扔進樹林，引發了爭議，今日（28）也進行了道歉。

近日，一位在濟州島生活的網友最近在 SNS 上留言說：「拍完電視劇後，把垃圾扔到樹林裡...還有粉絲們送來的咖啡杯，粉絲們知道嗎？」公開的相關影片中，包含水瓶、塑膠袋、飲料杯等被擅自丟棄，特別是還有印有金宣虎頭像的杯套，因此可以看出該是電視劇《魅惑》的劇組。



隨著爭議逐漸擴散，《魅惑》方面今日（28）也表示：「因爲拍攝結束得很晚，拍攝過程很暗，所以沒能仔細整理現場。得知情況後，向拍攝現場和有關機關道歉並請求諒解後，立即整理了垃圾，目前已經全部清理完畢。拍攝結束後沒能好好整理現場，給大家帶來了不便，對此真心道歉，以後會更加萬無一失地注意拍攝。」

這也不是第一次因拍攝現場管理不善而引起爭議，因此再次在韓網引發熱烈討論。韓網友：「沒有罰款或者處罰嗎？因爲引起爭議，收拾起來才覺得可惡啊」、「雖然很暗，但沒有落下任何裝備，只留下垃圾... 辯解太過分了」、「拍電視劇的人總是這樣」、「上次不是在濟州島也這樣嗎」、「別光嘴上說對不起，長輩和演員一起去打掃衛生吧」、「那麼黑的話，拍攝怎麼辦？這叫藉口嗎？」、「不要光用嘴道歉，要行動」、「黑得看不見垃圾，但裝備都帶走了啊」等等。

而 Disney+《魅惑》由秀智、金宣虎主演，該編自同名網漫，講述1935年京城（今首爾）時代，畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華畫肖像，並在過程中揭開她被塵封半世紀、充滿謎團的秘密故事，預計2026年播出。



