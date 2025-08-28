【BTS Jimin恋情】韩网挺女方原因公开：遭阿米攻击多年，事业止步家人受牵连！曾深夜爆哭放狠话「偶像爱我不代表我该挨骂」

演员兼网红宋多恩昨日突然公开迎接BTS防弹少年团成员Jimin回家的甜蜜影片，疑似坐实外界长期以来的恋爱猜测。 虽然很多网友指责女方「想红」，但令人意外的事，韩国网友这次竟一致站在女生这边。

宋多恩毕业於仁德大学的广播演艺系，从2011年开始在《绝不认输》等几部电视剧中出演小角色，2018年以演员志愿生身份出演恋爱综艺《Heart Signal 2》首次获得大众关注，随后接拍《结过一次了》等电视剧和网剧并开始担任主要角色，还曾在《下女的诱惑》短暂露面，同时继续当网美接广告赞助。 看似顺利的事业发展，在与Jimin传出传出后陷入泥沼。



宋多恩自2022年以来多次与Jimin传出恋爱传闻，每当通过SNS分享日常，都有Jimin粉丝用放大镜寻找「恋爱证据」并在论坛散播，辱骂宋多恩高调放闪。 后来宋多恩亲口否认恋爱，部份粉丝仍认定二人交往，继续指责她故意放闪、蹭Jimin热度，另一些粉丝则改口骂她「妄想症、私生」，甚至咒骂其家人和宠物、扬言弄死她。 有时宋多恩不堪咒骂而PO出间接承认恋情的内容，粉丝则骂她只是曾经交往过、不配Jimin; 宋多恩若不更新IG，粉丝则说她果然是假装交往的精神病人等等。 宋多恩开直播时，也常有Jimin粉丝涌入散播谣言、恶意提问。



对於新人而言，舆论评价是资方考察的重要层面，然而宋多恩IG留言区和网路论坛长期充斥负面资讯。 加上宋多恩曾卷入「Burning Sun事件」，导致她被踢出电视剧剧组、停止广告和电台活动，虽然亲自澄清只是做兼职1个月及参与周年派对、绝无违法行为，却未获得太多关注。 2020年的tvN剧集《外出》是宋多恩最后一次参演电视剧。

艺事业受阻后，宋多恩今年4月前后曾去咖啡厅做兼职，然而相关信息PO上网后，大量Jimin粉丝打电话去店家抗议，令宋多恩最终辞职。



今年6月，宋多恩曾在直播中情绪失控，爆哭说：「你们对我家人做的一切，一定要受到惩罚。 只因你们喜欢的偶像爱我，我就应该挨骂吗，并不是这样！又不是我先勾引的！拜托不要再指责我了，你们不知道我如果真的生气，会公开什么吧？ 不要再说我会被起诉了，要被起诉的是你们！」



因此，很多韩网友认为宋多恩公开恋情的主要原因是Jimin和防弹粉丝长期骚扰，心疼她独自面对恶意攻击多年，Jimin却从未做出维护女方的举动，质疑男方缺乏担当。

