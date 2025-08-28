《劉QUIZ》比爾蓋茲，公開宣佈捐出280兆韓元財產的理由！連大神劉在錫也超緊張～

昨晚（27日）播出的 tvN 訪談綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，首次公開了與億萬富豪、比爾蓋茲基金會董事長比爾蓋茲的專訪，關注度極高。

連國民主持人劉在錫也緊張不已，他表示：「沒想到有一天能親自採訪比爾蓋茲，簡直是家族的榮耀，我家裡也鬧翻天了。能見到您真的非常榮幸。」



曹世鎬則開玩笑說劉在錫和比爾蓋茲的眼鏡很像，他聽後笑著回應：「都是書呆子眼鏡。」

比爾蓋茲已宣布將捐出自己99%的財產、約280兆韓元。他表示自己受到父母影響：「父母經常參與捐贈和志工活動，母親教導我必須將財富回饋社會。」他強調自己會持續將財富投入社會，致力於貧困階層的創新與改善。



他回憶，1977年讀到一篇關於幼童因腹瀉病喪命的文章，當時自己正好有一歲的女兒，因此下定決心要解決腹瀉問題。憑藉才能創立世界最大規模的慈善基金會後，他不斷身體力行，實踐「將能力與財富回饋社會」的人生價值。



對於巨額財富，他謙虛地表示：「我只是運氣好。公司獲得了巨大價值，因此我認為自己擁有的財富理應回饋社會，並決定要用錢去做最有意義、最有影響力的事。」

比爾蓋茲曾連續18年蟬聯全球首富，是微軟創辦人之一，目前身兼技術顧問及蓋茲基金會董事長，至今已捐出逾十兆韓元。據悉，他已公開宣布將於2055年前完成280兆韓元的捐贈計劃。1955年出生的他，如今仍持續推動全球慈善事業。

▼這一集（EP.308）除了比爾蓋茲外，還訪問了在全球爆紅的Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》導演瑪姬·姜（Maggie Kang），相當精彩：



