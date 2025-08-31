韓國高齡社會面臨生死警訊：每9位老人就有1位極度貧困，每日超10人自殺

韓國65歲以上高齡人口中，約每9人就有1人處於極度貧困狀態，每日平均超過10名老人自殺身亡。 隨著高齡人口快速增加，貧困老人的絕對數量也在持續攀升，生活保障與情感照護成為亟需綜合應對的課題。

根據保健福祉部8月3日發佈的《2024年國民基本生活保障受給者現況》，截至去年底，全國共有約267萬名生活保障受益者，其中65歲以上高齡者佔比42.8%，連續五年逐步上升，增幅達7.4個百分點。 65歲以上人口的受給率為10.7%，遠高於整體人口5%的平均值，其中女性高齡者受給率高達12.1%，高於男性的9%。

自殺問題同樣嚴峻。 統計廳死亡原因統計顯示，2019至2023年間，共有1萬8044名65歲以上老人因自我傷害死亡。 僅2023年一年，就有3838人自殺，平均每日10.5人。 該年65歲以上老人自殺率為每十萬人中40.6人，較15至64歲族群的28人高出45%。



專家指出，老年自殺並非單純精神健康問題，經濟困境、慢性疾病、社交隔離等多重因素交織影響。 韓國老年貧困率高達40.4%，在經濟合作與發展組織（OECD）國家中名列第一，75歲以上更達61.3%，約為65至74歲族群的兩倍。

強調及早識別高危群體並介入，是防止老年自殺的關鍵。 江北三星醫院企業精神健康研究所的吳大鍾（音譯）博士表示，老年自殺多由無力感、快樂缺失、身體疾病與經濟負擔累積所致，呼籲社會加強生活與心理雙重支持，全面應對高齡貧困與精神健康危機。

