韩国高龄社会面临生死警讯：每9位老人就有1位极度贫困，每日超10人自杀

韩国65岁以上高龄人口中，约每9人就有1人处於极度贫困状态，每日平均超过10名老人自杀身亡。 随著高龄人口快速增加，贫困老人的绝对数量也在持续攀升，生活保障与情感照护成为亟需综合应对的课题。

根据保健福祉部8月3日发布的《2024年国民基本生活保障受给者现况》，截至去年底，全国共有约267万名生活保障受益者，其中65岁以上高龄者占比42.8%，连续五年逐步上升，增幅达7.4个百分点。 65岁以上人口的受给率为10.7%，远高於整体人口5%的平均值，其中女性高龄者受给率高达12.1%，高於男性的9%。

自杀问题同样严峻。 统计厅死亡原因统计显示，2019至2023年间，共有1万8044名65岁以上老人因自我伤害死亡。 仅2023年一年，就有3838人自杀，平均每日10.5人。 该年65岁以上老人自杀率为每十万人中40.6人，较15至64岁族群的28人高出45%。



专家指出，老年自杀并非单纯精神健康问题，经济困境、慢性疾病、社交隔离等多重因素交织影响。 韩国老年贫困率高达40.4%，在经济合作与发展组织（OECD）国家中名列第一，75岁以上更达61.3%，约为65至74岁族群的两倍。

强调及早识别高危群体并介入，是防止老年自杀的关键。 江北三星医院企业精神健康研究所的吴大钟（音译）博士表示，老年自杀多由无力感、快乐缺失、身体疾病与经济负担累积所致，呼吁社会加强生活与心理双重支持，全面应对高龄贫困与精神健康危机。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻