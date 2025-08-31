業內人士爆Jimin宋多恩「短暫交往早已分手」！女方自曝戀情動機不明，男方持續沉默惹網友熱議

韓媒Money Today今日綜合多名業內人士消息，稱BTS防彈少年團 成員Jimin在入伍前後與宋多恩有過短暫交往，但已經分手。 宋多恩近期在SNS公開的Jimin影片，據悉是交往時期拍攝留下的。

一位對演藝圈十分熟悉的人士透露：「Jimin和宋多恩過去有過短暫的交往。 她在SNS上傳的照片和影片，大部份都是以前拍攝的。」另一位人士也稱二人早已分手：「兩人確切交往的時間點並不清楚，但目前不是戀人關係。 智旻從2023年到最近都在服兵役。 至於宋多恩為何會定期上傳過去的照片和影片，原因不得而知。」

Money Today就此事向宋多恩方面發送郵件詢問，但未獲回覆。

宋多恩與Jimin的緋聞最早在2022年傳出，源頭正是宋多恩的SNS。 她曾在當年6月上傳一張標有「DAEUN」和「jimin」字樣的耳機殼照片，暗示戀情，但Jimin方面未作出回應。



隨後，宋多恩多次曖昧示意，包括分享疑似在BTS網路綜藝《Run BTS》裡出現的Jimin身影（經過馬賽克處理），以及穿著BTS周邊T恤的自拍照。 據悉她去年上傳的部份照片，實際拍攝時間約在2020至2021年。



雖然多次釋放信號，但宋多恩後來又否認與Jimin的關係。 2022年中旬，她在SNS直播時面對網友提及Jimin，回應道：「為什麼要讓我談一個不認識的人？」2023年3月直播中，她更直言：「哪裡有男朋友？ 沒有。」被問到與Jimin的關係時，她不滿地表示：「關於他的事，去問他本人不是更好嗎？ 為什麼總要我解釋？」



今年6月，宋多恩在直播中情緒爆發，哭著說：「就算你喜歡的偶像愛我，也不是我該挨罵的理由。 又不是我先去勾引的。 你們不知道吧，如果我真的氣到，會丟出什麼東西？」



송다은 라방



너가 좋아하는 아이돌이 나를 사랑한다고 해서 내가 욕먹을 자리는 아니거든? 내가 먼저 꼬신것도 아니고



너네 내가 진짜 열 받아서 뭘 뿌릴지 모르지? pic.twitter.com/V0PliTUuEd — gg (@gogosing_gg) June 3, 2025

最近，宋多恩突然公開了一段在Jimin住處Nine One Hannam拍攝的影片，但據悉該影片並非近期所拍。



若宋多恩確實在未經Jimin同意的情況下拍攝並公開其住所內的影片，可能觸犯《資訊通信網法》中的侵犯隱私罪或侵害秘密罪，可判處7年以下有期徒刑或5000萬韓元以下罰金。

對於業內人士的說法，韓網友普遍認為Jimin和HYBE應該站出來正面發聲，不論有沒有交往過，都最好給出明確的整理，而不是放任粉絲猜測和攻擊女方及其家人：「看來戀情是真的」「短暫交往就被粉絲攻擊好幾年，女方好可憐...」「 從2021年到入伍前後（2023年底），至少在一起兩年，算是只有短暫交往嗎？」「不管有沒有分手，女方都那樣痛苦了，男方不應該說句話嗎？」「最後還威脅起訴女方，真的不光彩」「如果已經分手的話，男方也很委屈，只要起訴造謠發瘋的人即可」。

