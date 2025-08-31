不用很努力！李先彬揭密和李光洙愛情長跑8年：因我們「搞笑頻率」自動連線

誰說長腿歐巴只會耍帥？ 李光洙用8年戀愛證明：搞笑才是最長情的告白！

日前李先彬在《我家的熊孩子》節目中大曬戀愛保鮮秘技，當MC申東燁提到「那位和李光洙戀愛8年的嘉賓」時，全場立刻響起「喔~」的起哄聲——畢竟這對CP可是連呼吸都長在笑點上的神奇組合啊！



被問及戀愛長壽秘訣，談及長久戀愛的秘訣，李先彬坦言：「很多人會問這個問題，但我覺得最終是性格和默契最重要。 」她強調：「比如幽默感、飲食習慣等各方面自然契合時，即使不刻意努力也能長久相處。 」



被問及與李光洙特別契合的點，李先彬笑稱：「我們搞笑頻道很合拍，經常被說都是調皮鬼！」她還透露：「通過作品認識我的人，如果和李光洙有緣見面，常會說『現在明白你們為什麼在一起了』。 」她認為這種氛圍上的共鳴與對趣事的共同熱愛，讓兩人自然而然走到現在。



值得一提的是，這段戀情根本是《Running Man》附贈的限定福利——兩人2016年在節目上相遇後，表面被動的光洙居然主動出擊，讓當初公開宣稱「理想型是李光洙」的李先彬輕鬆「追星成功」。 如今戀愛邁入第八年，網友紛紛調侃：「看來光洙從『背叛者』轉型『長情者』成功了！」、「這組合該改名叫『李好笑CP』了吧？」

