孫藝真刪除分享日常＆育兒點滴的子帳號（小號），疑似與近期「冷落童星爭議」有關

此前，孫藝真（孫藝珍）在電影《徵人啟弒》記者會上，因李炳憲的一段分享而捲入了「冷落童星爭議」。外界推測，她刪除（小號）子帳號或與此事件有關，引發了討論。童星的媽媽則出面發聲，力挺孫藝真！

27日凌晨，孫藝真的子帳號被刪除。除了擁有近900萬追蹤者的IG主帳號外，她原本還經營著一個分享育兒與日常生活的小號。

直到近期，孫藝真仍透過小號以「我孩子的早餐」為題，分享家庭近況，展現身為母親的一面。

在記者會現場，演員李炳憲提到孫藝真談及「母性」時，開玩笑地說道：「和拍攝現場的樣子很不一樣。童星們充滿好奇心，常常提出很多問題，我都會一一回答後再拍攝。但孫藝真卻一次都沒有回應過童星的問題。」



李炳憲還說：「我對她說『妳也回答一下吧』，孫藝真卻回『這種事就交給前輩您來回答吧』。」當時引發笑聲。孫藝真則笑著解釋：「飾演我女兒的小朋友實在太好奇了，從排練到正式拍攝前不停地發問。但我台詞很多，還要接收導演的細緻情感指導，必須專注，所以才會顧不上。」



然而，童星崔昭律（최소율）的母親透過SNS與粉絲互動時，被問及孫藝真相關問題，她則替對方緩頰說：「我也覺得有些部分挺讓人意外。不過那只是開玩笑的插曲，事實上她非常親切。」



崔昭律的母親平時也會在SNS上為孫藝真應援，兩人保持著良好關係。她進一步表示：「我們其實也有些委屈之處。日後或許會有機會好好說明。」強調所謂的「冷落童星爭議」只是誤會。



此外，孫藝真於27日上午現身仁川國際機場，繼續為電影《徵人啟弒》造勢宣傳，前往義大利出席《第82屆威尼斯影展》。



