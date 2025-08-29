绯闻延烧！宋多恩粉丝公开声明：支持她与BTS Jimin的幸福，不受外界左右

韩国天团 防弹少年团（BTS）成员Jimin与演员宋多恩的恋爱传闻迎来新进展。

27日宋多恩在TikTok公开了一段影片，出现了她在电梯前等待，随后门开启，Jimin现身的画面。 这段影片被视为两人首次的「同框画面」，让此前不断流出的恋爱传闻更添可信度。

事实上宋多恩过去多次在SNS分享被怀疑是「情侣物品」的贴文，引发过多次杂尝。 面对部份粉丝的恶意留言，她也曾直接回应：「不要再问我无关的事」、「我精神状态很好」、「请不要再用粉丝文化来恐吓我」等，表达了自身的无奈。



同日宋多恩的粉丝社群更发表公开声明，表态支持她的选择。 粉丝们写道：「我们尊重并安静地应援宋多恩所选择的爱情，希望这份感情能在两人共同的时间中日益坚固，而不是被外界的眼光所左右。」并强调「真正的爱情并非来自镁光灯下，而是在日常的陪伴与坚定的心意中成长。」



目前，虽然两人皆未针对恋情传闻发表正式立场，但在这段影片曝光后，外界普遍认为两人的关系已几乎坐实。

