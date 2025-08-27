任時完又一反派角色！Netflix電影《殺手螳螂》即將上線，與《格殺福順》同個世界觀

透過《魷魚遊戲3》獲得更多關注的演員任時完＆朴圭瑛又合作啦！兩人將以殺手的新面貌登場，展開殘酷對決。

Netflix電影《殺手螳螂》（導演：李泰成）於今天宣布上映日期，將於9月26日全球同步公開，並釋出前導海報與預告。



《殺手螳螂》是一部動作片，也是《格殺福順》的衍生作品，與殺手業界的世界觀相互連結。該片由《格殺福順》導演卞成賢親自參與編劇，出身副導的李泰成則擔任首次執導。

故事描繪A級殺手「螳螂」（任時完 飾），與他的同期、同時也是宿敵的「在伊」（朴圭瑛 飾），以及已退休的殺手「獨孤」（趙祐鎮 飾），為爭奪第一的位置而展開的較量。



任時完以一襲鮮紅色西裝亮相，猶如染上血色。他飾演隸屬國內最大殺手企業MK娛樂的A級殺手韓蔚，人稱「螳螂」。朴圭瑛則飾演螳螂的老朋友「在伊」，對他懷有複雜情感，兩人之間將展開高強度動作對決。

▼預告片以薛景求（飾演車閔圭代表）的聲音開場，訴說著殺手世界的規則。螳螂、在伊與獨孤三人圍繞著「第一」之位展開緊張對峙，並呈現驚險刺激的動作場面。



朴圭瑛在片中挑釁任時完：「現在我不在你之下了吧？」任時完則冷冷回應：「所以你想殺了我嗎？」兩人劍拔弩張的氛圍令人屏息。

《殺手螳螂》方面表示：「觀眾將能看到三位演員全新的面貌，請期待他們在獨特世界觀中，帶來精采可看的動作戲碼。」



