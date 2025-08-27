任时完又一反派角色！Netflix电影《杀手螳螂》即将上线，与《格杀福顺》同个世界观

透过《鱿鱼游戏3》获得更多关注的演员任时完＆朴圭瑛又合作啦！两人将以杀手的新面貌登场，展开残酷对决。

Netflix电影《杀手螳螂》（导演：李泰成）於今天宣布上映日期，将於9月26日全球同步公开，并释出前导海报与预告。



《杀手螳螂》是一部动作片，也是《格杀福顺》的衍生作品，与杀手业界的世界观相互连结。该片由《格杀福顺》导演卞成贤亲自参与编剧，出身副导的李泰成则担任首次执导。

故事描绘A级杀手「螳螂」（任时完 饰），与他的同期、同时也是宿敌的「在伊」（朴圭瑛 饰），以及已退休的杀手「独孤」（赵佑镇 饰），为争夺第一的位置而展开的较量。



任时完以一袭鲜红色西装亮相，犹如染上血色。他饰演隶属国内最大杀手企业MK娱乐的A级杀手韩蔚，人称「螳螂」。朴圭瑛则饰演螳螂的老朋友「在伊」，对他怀有复杂情感，两人之间将展开高强度动作对决。

▼预告片以薛景求（饰演车闵圭代表）的声音开场，诉说著杀手世界的规则。螳螂、在伊与独孤三人围绕著「第一」之位展开紧张对峙，并呈现惊险刺激的动作场面。



朴圭瑛在片中挑衅任时完：「现在我不在你之下了吧？」任时完则冷冷回应：「所以你想杀了我吗？」两人剑拔弩张的氛围令人屏息。

《杀手螳螂》方面表示：「观众将能看到三位演员全新的面貌，请期待他们在独特世界观中，带来精采可看的动作戏码。」



