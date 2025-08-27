蔡依林又和韓星聯動了！繼LE SSERAFIM後是RIIZE！一同Challenge〈DIY〉

台灣天后Jolin蔡依林，上月才和韓國大勢女團LE SSERAFIM跨國「聯動」引起台灣網友熱議，近日又和大勢男團RIIZE一同Challenge！

Jolin官方YouTube近日釋出了一支短影片，竟是和RIIZE的Challenge，Challenge的正是她的新歌〈DIY〉！雙方粉絲興奮留言「真的是『國際蔡』」、「Jolin前輩，椅子們感覺好乖」、「姐你超酷 居然還跟RIIZE」、「可愛，敲碗一起跳〈Fly Up〉，我也要跟Jolin一樣9:30睡覺」、「超驚喜」……等等。



〈Fly Up〉指的就是RIIZE 5月新出的主打歌，不曉得Jolin有沒有和RIIZE Challenge〈Fly Up〉呢？順帶一提，RIIZE巡演「RIIZING LOUD」台北站演唱會就在本週六30日登場，Jolin這幾天釋出雙方Challenge，難道是在埋什麼伏筆嗎！？



*回顧Jolin與LE SSERAFIM的聯動：

〈IG隔空互動後，蔡依林現身LE SSERAFIM演唱會！許允真&洪恩採甜唱〈日不落〉〉

〈LE SSERAFIM與蔡依林、許光漢相見花絮出爐〉

