朴圭瑛可望與朴炯植搭檔演出《稜角分明羅曼史》！互看不順眼的上司與下屬關係將如何產生變化

新劇《稜角分明羅曼史》是一部辦公室愛情喜劇作品，劇情描述過去有過一段惡緣的男女兩人，在成為了上司與下屬的身分之後，於公於私上展開兩人的對決，在翻來覆去的過程中，兩人的關係也將產生變化。日前本劇已傳出由朴炯植擔任本劇的男主角，而今日也有業界消息傳出將由朴圭瑛擔任女主角。





《稜角分明羅曼史》中朴炯植將飾演一位目中無人的新創事業CEO羅政錫，與過往在軍中曾見過面的女主角，在公司再度相遇後，將發生一連串故事。朴炯植曾演出《大力女子都奉順》而深受大家喜愛，本次以辦公室為背景的作品也同樣令人期待。朴圭瑛在劇中則是飾演原本在軍隊中是朴炯植的前輩，但再度重逢時卻成為了他辦公室的下屬，關係改變讓兩人的相處模式也將產生變化。



朴圭瑛近期作品多多，從《Sweet Home甜蜜家園》《達利和馬鈴薯湯》《絕世往紅》到《魷魚遊戲》等，演出角色多樣化，不過在浪漫喜劇的作品中，朴圭瑛的表現並不算太搶眼。朴炯植則是在退伍後推出了《Happiness毒樓》《低谷醫生》《寶物島》等作品，其中緊張又扣人心弦的復仇故事《寶物島》更是創下高收視率。本次他選擇浪漫愛情作品，也令人期待他在《稜角分明羅曼史》將表現出與《大力女子都奉順》中安敏赫代表不同的魅力。



《稜角分明羅曼史》正在與Netflix討論編審播出日程。

