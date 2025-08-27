《超人回來了》沈亨倬超可愛兒子Haru，人生首次「米餅吃播」公開！看了忍不住姨母笑～

KBS2 綜藝節目《超人回來了》將在 27 日播出的第 587 集〈閃耀的你的今天〉篇中，193 天大的 Haru 將迎來人生第一場米餅吃播。

這一集裡，出生第 193 天的 Haru 將迎來人生第一場米餅吃播。面對嬰兒零食界人氣頂流的「米餅」，Haru 首先仔細端詳，接著直接送入口中。崔智友笑著說：「終於要入門米餅的世界了嗎？」表達對 Haru 吃播的期待。



之後，Haru 一邊慢慢咬著、融化著米餅，不久便正式進入「戰鬥模式」吃播。特別是他用剛冒出來、像米粒般的兩顆小門牙「咔嚓」咬下，再「咯吱咯吱」咀嚼，模樣可愛到爆。初次遇見米餅新世界，他笑得燦爛，還一邊興奮地踢腳，讓人看了忍不住跟著微笑。

此外，Haru 光是看到米餅包裝袋就開始流口水，還向爸爸撒嬌要吃米餅；當他終於拿到米餅後，更展開「雙手吃播」。朴秀洪笑說：「Haru 的臉蛋看起來很可愛又溫和，但吃米餅的時候完全是個男子漢啊！」引發現場爆笑。

▼今晚的Haru搶先看：



同時，沈亨倬也感動地表示：「你用小手自己吃，還會挑想要的東西，真的太神奇了。」對 Haru 每天不同的成長模樣深有共鳴。Haru 沉浸在米餅世界的可愛笑容，以及爸爸沈亨倬對兒子日漸成長的感嘆，都將在今晚 8 點 30 分的節目中播出。

