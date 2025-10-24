任時完&薛仁雅有望合作漫改劇《為何不知道我是女人？ 》上演「男裝女警×財閥少爺」浪漫辦公室喜劇

今日據韓媒《Xportsnews》報導，演員任時完與薛仁正在積極考慮出演辦公室浪漫喜劇《為何不知道我是女人？ 》（暫譯），預計明年通過tvN播出，新鮮的組合引發觀眾期待。

該劇改編自同名人氣網路小說與網漫，講述一名女刑警偽裝成男性潛入財閥家族調查案件，卻與嫌疑人之間產生曖昧情愫的故事，是一部女扮男裝設定的辦公室愛情喜劇。



薛仁雅飾演前特種部隊出身、有海外派兵經歷的刑警「姜在熙」（音），擁有比普通男性更強的力量和戰鬥技術，被譽為「活體武器」，也是一名氣場強大的「鐵壁女」（*異性緣很好但總是拒絕追求的女人）。 為了調查真相，她女扮男裝接近財閥三世「尹以俊」（音），以祕書兼保鑣身份進行為期3個月的貼身監視，展開一段緊張又心動的雙面關係。



任時完飾演韓國頂級企業的三代繼承人「尹以俊」（音），同時也是前任女秘書命案的嫌疑人。 外表完美、個性古怪的他，雖然成長於溫室環境，卻意外的心靈脆弱、缺乏安全感。 以俊與在熙相處的過程中逐漸感受到她的魅力，某天竟對她告白：「金秘書，我喜歡妳。」然而，他真的知道對方是男是女嗎？



任時完以男團帝國之子出道，近年在《原本以為只是手機掉了》、《沒有國家的冠軍》、《殺手螳螂》、《他人即地獄》、《少年時代》以及Netflix《魷魚遊戲》第二、三季等作品中表現亮眼，被譽為「可信任的演技派」。 這次他將詮釋油膩中帶有調皮、游刃有餘的多金少爺形象。

薛仁雅以《社內相親》、《綠洲》、《閃亮的西瓜》、《勞務師盧武鎮》等劇展現寬廣的演技光譜，近期還在綜藝《鋼鐵少女團2》中化身拳擊冠軍，散發幹練氣場。 這次她將挑戰高冷帥氣的角色，展現與以往截然不同的魅力。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞