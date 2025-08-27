【韓網熱門】《Kpop 獵魔女團》達成Netflix歷代電影收視冠軍！觀看數超越《紅色通緝令》上看3億，與《魷魚遊戲》分列同類型榜首

《Kpop 獵魔女團》週再添 25,400,000 次觀看數，正式超越原本Netflix歷代冠軍《紅色通緝令》在上映12週時的成績，成功登頂Netflix歷代電影收視排行榜第1位。





現在外界關注的焦點已經超越單純的排名競爭，轉向《Kpop 獵魔女團》是否能突破3億觀看數。 根據推算，如果之後幾週的收視掉落率能維持在8%以下，完全有可能達成3億觀看次數。



目前為止的收視掉落率如下。值得注意的是，本週相較上週僅下滑約2%，而且在上映 10 週以來，該片的收視掉落率始終維持在個位數，這在Netflix歷史上幾乎是前所未見的紀錄。 換言之，該片每周都在不斷刷新紀錄。



- Netflix歷代電影觀看排名 -

1. 《Kpop 獵魔女團》 – 236,000,000（上映10週，持續累計中）

2. 《紅色通緝令》 – 230,900,000

3. 《隨身危機》 – 172,100,000

4. 《千萬別抬頭》 – 171,400,000

5. 《超時空亞當計劃》– 157,600,000

6. 《蒙上你的眼》– 157,400,000

7. 《特務再出發》 – 147,200,000

8. 《斷訊（又譯：斷網假期）》 – 143,400,000

9. 《灰影人》 – 139,300,000

10. 《少女鬥惡龍》 – 138,000,000

- Netflix歷代影集觀看排名 -

1. 《魷魚遊戲》– 265,200,000

2. 《星期三》 – 252,100,000

3. 《魷魚遊戲2》 – 192,600,000

4. 《混沌少年時》 – 142,600,000

5. 《魷魚遊戲3》 – 142,400,000

6. 《怪奇物語4》– 140,700,000

7. 《食人魔達默》 – 115,600,000

8. 《柏捷頓家族：名門韻事》 – 113,300,000

9. 《後翼棄兵》– 112,800,000

10.《柏捷頓家族：名門韻事3》 / 《紙房子 4》 – 106,000,000



韓國網友評論：

1. 等一下，那張折線圖的走勢也太強了吧！

2. 也許因為不光是給大人看的內容，連小孩也可以看，而小孩就是會重播一遍又一遍kkkk

3. 大發，我感覺真的能達成3億次觀看

4. 很好奇那圖裡的線到什麼時候才會開始彎下來

5. 北美那邊，Sing Along歡唱版（《Kpop 獵魔女團一起唱》）也排名很高，和原版一起位列第2和第3



6. 果然最強的鐵粉就是小孩子們kkk和姪子姪女們出去玩時，他們把《Kpop 獵魔女團》的歌重播了三個小時，在家更是做到一天一刷，我弟弟（妹妹）都把台詞全部背下來了

7. 所以影集第一是《魷魚遊戲》，電影第一是《Kpop 獵魔女團》？全都是韓國相關的耶

8. Netflix真的要感激韓國

9. Netflix創辦人們大概也沒想到，他們會跟東方某個小國這麼合得來吧kkk

10. 更猛的是，K-pop史上第一次有三首歌同時打進Billboard Hot100前五，真的超級提升國族自豪感啊

11. 我現在人在海外，有小孩在的地方都在播放《Kpop 獵魔女團》

12. 作為紀念，我要再看一遍啦

出處：https://theqoo.net/hot/3888090945

