蔡依林又和韩星联动了！继LE SSERAFIM后是RIIZE！一同Challenge〈DIY〉

台湾天后Jolin蔡依林，上月才和韩国大势女团LE SSERAFIM跨国「联动」引起台湾网友热议，近日又和大势男团RIIZE一同Challenge！

Jolin官方YouTube近日释出了一支短影片，竟是和RIIZE的Challenge，Challenge的正是她的新歌〈DIY〉！双方粉丝兴奋留言「真的是『国际蔡』」、「Jolin前辈，椅子们感觉好乖」、「姐你超酷 居然还跟RIIZE」、「可爱，敲碗一起跳〈Fly Up〉，我也要跟Jolin一样9:30睡觉」、「超惊喜」……等等。



〈Fly Up〉指的就是RIIZE 5月新出的主打歌，不晓得Jolin有没有和RIIZE Challenge〈Fly Up〉呢？顺带一提，RIIZE巡演「RIIZING LOUD」台北站演唱会就在本周六30日登场，Jolin这几天释出双方Challenge，难道是在埋什么伏笔吗！？



*回顾Jolin与LE SSERAFIM的联动：

〈IG隔空互动后，蔡依林现身LE SSERAFIM演唱会！许允真&洪恩采甜唱〈日不落〉〉

〈LE SSERAFIM与蔡依林、许光汉相见花絮出炉〉

