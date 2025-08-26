小熊維尼來報到！INNISFREE聯名系列萌翻天，四款防曬滿足夏日全方位需求

今年夏天最甜蜜的消息來了！深受大家喜愛的韓國天然保養品牌INNISFREE，攜手全球經典人氣角色 **小熊維尼 Winnie the Pooh** 推出限量聯名系列！ 看到那些可愛到不行的蜂蜜色包裝，還有維尼、跳跳虎、屹耳與小豬帶有手繪質感的角色插圖，真的讓人瞬間被療癒到！這根本就是把百畝森林的溫暖搬到我們的化妝台上啊～

♥ **聯名商品一推出就引發搶購潮！**

品牌選擇在炎炎夏日推出這個系列真的太貼心了！INNISFREE以其濟州島天然成分和平價有效的產品而聞名，這次結合小熊維尼的療癒魅力，完全就是為了讓大家在忙碌的夏日生活中找到一點甜蜜的小確幸。

最讓人心動的是，這次聯名系列共推出**七款夏日必備明星商品**，其中**四款不同功效的防曬**根本就是為了滿足各種夏日場景而設計的！從日常通勤到戶外運動，每一款都能提供全方位的紫外線防護。

☆ **四款防曬各有特色，夏日防護零死角**

• **綠茶玻尿酸保濕防曬精華** - 結合保濕精華成分。玻尿酸成分提供深層補水，而綠茶萃取則是INNISFREE的經典濟州島天然成分。

♦ **維他命C亮白潤色防曬霜** - 全新保養型潤色防曬。維他命C具有亮白效果，潤色功能讓肌膚自然透亮，一步就能達到防護與美肌雙重效果。

• **玻尿酸保濕水感防曬霜** - 質地超水感。玻尿酸的保濕特性讓防曬不再厚重黏膩，水感質地特別適合台灣夏天的氣候條件。輕盈的使用感受讓日常防曬變得更加舒適。

☆ **向日葵亮顏控油防曬霜** - 清爽霧面。霧面質地能有效控制油光，讓肌膚保持清爽不泛油。這款防曬特別適合需要長時間戶外活動或容易出油的肌膚使用。



☆ **不只防曬，更有超人氣火山泥面膜和控油蜜粉**

除了防曬明星商品外，這次聯名系列還包含了INNISFREE的經典熱賣商品：

• **超級火山泥毛孔潔淨面膜** - 濟州島火山泥成分，深層清潔毛孔，夏天必備的淨膚利器

♦ **無油無慮礦物控油蜜粉** - 輕盈定妝，讓底妝在炎熱夏天也能持久不脫妝

♥ **芥花糖蜜超保溼護唇膏** - 滋潤雙唇，給予持久保濕呵護

每一款商品的包裝都印有色彩繽紛又帶有手繪質感的小熊維尼角色插圖，類似的Winnie the Pooh美妝聯名在全球都引發收藏熱潮，粉絲們除了實用性更重視包裝的收藏價值。放在化妝包或擺在化妝台上都可愛滿分，根本就是每天使用時的療癒小物！

» **9月1日全台限量上市，錯過就要等很久！**

INNISFREE希望透過這次聯名，把「溫暖、陪伴與日常幸福感」傳遞給每位使用者。讓保養不再是例行公事，更能是一段與小熊維尼共同度過的甜蜜時光。

**《小熊維尼❤INNISFREE聯名系列》將於9月1日正式上市**，同步於：

- 全台INNISFREE門市

- INNISFREE官方網站

- 官方線上通路

- 寶雅、康是美限定門市、限定品項販售

☆ **特別優惠：消費滿額贈—小熊維尼午餐保冷袋！** 超實用的維尼限定保冷袋，夏天帶便當或飲料都超方便，而且外出時背著也超可愛！

畢竟夏天就是要有可愛的防曬陪伴，才能讓每一天的防護都充滿期待啊～ ♥☆

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞