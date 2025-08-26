因颁奖「惊吓」受韩网关注，曾敬骅晒与廉惠兰合照：「她给我谦虚又灿烂的笑容」

台湾演员曾敬骅24日赴韩国「2025全球OTT大奖」担任颁奖嘉宾，和《苦尽柑来遇见你》「爱纯妈妈」廉惠兰搭档颁奖，因主办单位制造的惊喜一度闹成「惊吓」，曾敬骅受到一些韩国网友关注。

曾敬骅继IG限时动态表示「吓到屁滚尿流」之后，今（26）日再度发文透露更多，包括和廉惠兰的开心合影。他喊廉惠兰「廉老师」，形容她闪闪发亮，虽未能聊上几句，「但她给了我最谦虚又灿烂的笑容，颁完奖后我好像明白，原来带给观众快乐温暖也会温暖自己」。文字中似乎已释怀(?)颁奖时的惊吓，不少网友安慰他没关系，说韩国人也被圈粉了，认为他的真实反应很可爱。



而廉惠兰所属经纪公司ACE FACTORY，今日也释出廉惠兰当日拿奖后的照片，「爱纯妈妈」一样是那么笑容可掬。网友们纷纷留言恭喜，有人表达深受她的演技感动，也有人表示很荣幸活在这时代、请她持续「陪在我们身边」。



顺带一提，廉惠兰演出、由朴赞郁执导的韩片《徵人启弑》将在下月於韩国本土上映，她饰演李星民的妻子，据说将展现从未有过的丰沛感性。曾敬骅演出的台湾电影《我家的事》也是同月在台湾首映，是部家庭片，他饰演蓝苇华的儿子。



