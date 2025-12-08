《AAA》讓《雲畫的月光》朴寶劍＆金裕貞CP復活！網：「現場還有愛純和德善」、「朴寶劍的X」

頒獎典禮《AAA》（Asia Artist Award）今年逢十週年，移師台灣舉行也擴大規模，其中特別增設的「AAA 10傳奇CP獎」，竟然「復活」了2016年的韓劇經典CP之一，《雲畫的月光》朴寶劍與金裕貞！

金裕貞明顯訝異拿到獎，愣在原地，朴寶劍還回頭牽她。朴寶劍一度摸著胸口，似乎也在表達「嚇了一跳」。朴寶劍感言表達能在《AAA》十週年拿下這樣的獎很有意義且「很美麗」，明年才是《雲畫的月光》十週年，很感謝《AAA》第一屆和第十屆都能和金裕貞一同參與。



金裕貞則說，能一直在同個空間一同演戲很有意義，而在這愉快的場合，很感謝頒給他們如此有意義的獎項，承諾會更努力展現更好的樣貌。金裕貞講完「謝謝」，朴寶劍也湊近麥克風喊謝謝，且主動和金裕貞比愛心，當年的忠實觀眾、CP粉心臟都要爆炸了吧？



X有網友截錄此畫面說：「但現在德善和愛純都在旁邊，朴寶劍還是得第二個CP獎，不要再逗人笑了，電視劇版的《換乘戀愛》ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ。」引起熱烈討論，轉發其他網友轉發說「《雲畫》甚至還是IU演的《月之戀人—步步驚心：麗》競爭作品」、「本人也覺得很神奇，超好笑」、「不是《親愛的X》而是《朴寶劍的X》了」……



아샤갈 AAA 또 시작함 레전더리 커플이라고 박보검 김유정 10년 전 구르미로;;;;;;;; 커플상을 줌 아 본인들도 놀람ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄹㅈㄷ 맞는데 지금 덕선이랑 애순이가 옆에 있는데 박보검 두번째 커플상이라고 아 그만웃겨 https://t.co/paiD2eWjql pic.twitter.com/6IKbrHpfUQ — ..끄 (@bookkeukkeu) December 6, 2025

「德善和愛純」指的就是惠利和IU。朴寶劍和惠利演的《請回答1988》是十年前經典，且正要推出十週年綜藝節目，而和IU合拍的《苦盡柑來遇見你》是今年的大熱門，朴寶劍也確實才剛和IU拿「AAA最佳CP獎」，下秒就和X（前任）金裕貞拿「AAA 10傳奇CP」，一場頒獎典禮同時和不同演員拿了兩次CP獎，實屬罕見XD。



而說《雲畫的月光》「CP復活」其實不完全正確，《雲畫的月光》主演群至今仍有聯繫，去年一起演出綜藝節目《青春MT》，今年上半年還在朴寶劍主持的《The Seasons–朴寶劍的Cantabile》上合體‎，只是《AAA 2025》共比愛心「真的太甜了」，糖度甜過《苦盡柑來遇見你》CP啊！見兩人那麼甜，亦有網友開始敲碗他們再合作了！



2025 AAA 10 Lengendary Couple

<구르미 그린 달빛> 박보검x김유정 상 탔다ㅁㅊ

2025년 이영라온 투샷 실존!!! pic.twitter.com/eAwJS5dmmU — 루키 (@o3o_rookie) December 6, 2025

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞