GOT7忙內有謙9月底入伍，以陸軍軍樂隊服役！Code Kunst暖叮囑健康

GOT7忙內有謙，近日由公司AOMG宣布將在9月29日入伍，有謙也在個人IG發布手寫信親自和鳥寶寶（GOT7粉絲）說明。

有謙所屬AOMG公告有謙近日接到了「專業特長兵」合格通知，有謙將在9月29日進入訓練所進行基礎軍事訓練，接著以陸軍軍樂隊身分履行兵役。AOMG也提醒為防止影響其他軍人與眷屬，有謙入伍當天不會公開時間及場所，且請大家繼續支持會認真服役回歸的有謙，最後承諾在其服役期間仍會給予支援。



有謙IG親筆信寫了大大的「To. 鳥寶寶」說：「想對已經在一起12年的鳥寶寶們說，為了國家，會注意身體、健康地入伍，也真的會好好表現。不會受傷，會平安回來，鳥寶寶們也要健康地好好吃飯、好好過日子。無論是滿月、新月還是弦月，只要有月亮就想到我，如果想我了，就聽著我的歌想念我吧。我也會看著一樣的月亮想著大家：要過得更努力了！」

「一年半的時間，會隨著過得如何感受有長有短，但我會珍惜時間的，讓大家覺得好像很短。希望鳥寶寶們也是一樣。我會以不斷進步和成長的模樣，帶著帥氣的專輯回歸的！愛你們，鳥寶寶（愛心）。



有謙6月才發行第二張正規專輯《Interlunar》，「Interlunar」指的是月相中，娥眉月到殘月期間，完全看不見月亮的新月時期，傳達「即使不能和相愛之人見面，也明白會再次相見，所以不會害怕也不會傷心」。這也是為什麼有謙在手寫信裡提到了月亮。



▼《Interlunar》兩首主打歌〈Interlunar〉、〈Shall We Dance〉



同為AOMG旗下的饒舌歌手Ugly Duck，還有曾合作〈Take You Down〉的音樂製作人WOOGIE、替《Interlunar》助陣寫下〈You Call My Name〉的Code Kunst都留言，Code Kunst寫下「身體要一直健康」和抱抱符號。



▼〈Take You Down〉&〈You Call My Name〉



順帶一提，目前陸軍軍樂隊除了上月入伍的ASTRO車銀優和iKON金東赫之外，還有早一些進入的THE BOYZ上淵、NCT在玹，及UP10TION與X1出身的金佑錫（金宇碩），未來或許有機會見他們同框甚至合作表演。

