「搖錢樹」車銀優才剛去當兵，公司就要倒？ Fantagio只能抱巨債痛哭

韓國娛樂圈近期熱鬧非凡，股市上演「娛樂股大漲」行情，但ASTRO車銀優的經紀公司Fantagio卻完全笑不出來。 眼看「男神一入伍，錢袋馬上乾」，公司不但背上了高達 82億（韓幣，下同）的稅務追繳，還有 130億的可轉換公司債（CB） 11 月就要到期，壓力之大讓市場直呼：「撐得下去嗎？」

Fantagio手上流動現金只有110億，但光是10~11月要付的金額就超過210億，可謂「入不敷出」。 更慘的是這已經不是第一次缺錢了──過去兩年公司都靠增資跟股東要錢，但那些錢最後不是拿去幫母公司還債，就是投入大製作卻遲遲沒開拍的古裝大劇《醫女大長今》，結果營收空窗期更長。

外界普遍認為Fantagio 長年「靠車銀優一人扛全場」。 據說去年第三季，公司超過一半的收入都來自他一人。如今車銀優入伍，公司最大「搖錢樹」暫時缺席，少了這張王牌，公司營收勢必雪上加霜。



更八卦的是，Fantagio 背後的Future I&G 集團被質疑「資金左手倒右手」，多次透過子公司認購債券、再把錢轉回母公司還債。 如130億的第七次可散挾實際由旗下子公司Incon 承接，但其中約90億立即用來替母公司 Future I&G 償債，形成「Incon → Fantagio → Future I&G」的資金轉移，對集團實際現金流入幾乎沒有幫助。 表面上帳面有資金流動，實際上現金根本沒真正進來，被批是「財技撐場面」。

最新財報更讓人擔心：Fantagio 截至6月底的營收只有 381億，比去年掉了 42%，還連續四年淨利為負。 看來「男神不在，公司也快斷糧」的危機感不只是玩笑，而是真實上演。

