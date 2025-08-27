偶像安全拉警報！YOUNITE恩湖巴西驚遭強吻，BTS Jin也中過招！韓網批：海外粉絲粗魯又瘋狂

正在巴西進行演出的K-POP男團YOUNITE近日遭遇驚險一幕——成員恩湖在行走途中險些被一名當地女粉絲強行索吻，事件通過現場影片曝光後迅速引發輿論譁然，再度掀起對偶像海外活動安全問題的熱議。

據巴西媒體《g1 Globo》報導，事件發生於17日巴西聖保羅舉辦的「第18屆韓國文化日」活動期間。當時YOUNITE成員們正穿過人群走動，一名女性突然推開人群衝向恩湖，伸手固定其臉部並試圖強吻。 所幸現場工作人員反應迅速，立即制止該女性行為，恩湖也在警衛護送下快速離開現場。



#VIDEO | O grupo #YOUNITE, que iniciou recentemente sua turnê pelo Brasil com um show gratuito em um festival no Bom Retiro, em São Paulo, passou por um episódio desconfortável quando uma vagabunda nojenta beijou o integrante #Eunho à força. pic.twitter.com/ccTeW8nDDe — K-NEWS BRASIL | SORTEIO NO FIXADO (@KNews_Brasil) August 18, 2025

現場影片在社交媒體擴散後引發強烈譴責。當地粉絲直言這是「明顯侵犯藝術家私生活與身體自主權的犯罪行為」，強調此類行為已超出追星底線。活動主辦方組委會發佈官方聲明，表示「對此次性騷擾事件深表遺憾」，並重申「任何形式的性騷擾均不可容忍」，承諾將持續維護所有參與者尊嚴與安全的環境。



YOUNITE經紀公司Brandmusic也緊急發聲，指出「近日下班路途中因部份粉絲過度接近導致危及藝人安全的事故」，警告此類行為「可能對藝人及其他現場粉絲造成嚴重安全隱患」，呼籲「為保障安全，請務必保持適當距離」，強調需要共建「健康安全的粉絲文化」。當事人恩湖則通過粉絲平臺淡定回應：「確實有些驚慌，還以為是工作人員...... 但靠反射神經躲開了！我沒事的啦~」以輕鬆語氣安撫粉絲擔憂。

此次事件再度敲響警鐘——隨著K-POP全球影響力擴張，偶像海外行程的安全保障與粉絲行為規範已成為亟需重視的議題。此前，防彈少年團成員（BTS）Jin也遭遇過類似事件。去年6月，Jin退伍的隔天在首爾松坡區蠶室室內體育館舉行的「與1000名粉絲擁抱活動」中，有‎兩名海外粉絲試圖強行親吻Jin‎。對此，首爾松坡警察署於今年5月，將日本粉絲A某以違反《性暴力處罰法》中「公眾密集場所猥褻」罪嫌送交檢方。另一名粉絲B某的下落尚未掌握。A某也曾於今年3月因在海外停留而暫停調查，但在返回韓國後自動到案，使調查得以重新展開。



韓國本土業界人士一致認為，如今（韓國）國內藝人與粉絲之間能夠保持相對距離，主要原因在於「過去社會上對粉絲文化已有指正與反思，因此粉絲文化逐漸成熟」。數年前韓國國內也曾發生過藝人遭性騷擾的事件。前TEEN TOP成員C.A.P曾在個人YouTube頻道上回顧自己退出團隊後的演藝活動時表示：「男偶像就不會遭遇性騷擾嗎？不，真的會。有人會隨意觸碰屁股，有人會做出摸胸的動作，那時候整個精神都會陷入混亂。」

如今已有聲音指出，海外粉絲的粉絲文化也應向韓國國內水平靠攏。大眾文化評論家河在根（音譯）表示：「2020年之後，國內幾乎沒有這類問題被指出，但若發生在海外粉絲身上，就能看出國內外偶像粉絲文化成熟度的差異。過去國內粉絲經常被指責『過於激進、瘋狂地追逐偶像』，因此國內粉絲群內出現了自我規範、遵守社會規範的聲音。海外的K-pop偶像粉絲文化起步較晚，因此缺乏這類爭議經驗，未經過充分磨練，所以容易出現不夠理性、粗魯的行為。」

