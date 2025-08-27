「摇钱树」车银优才刚去当兵，公司就要倒？ Fantagio只能抱巨债痛哭

韩国娱乐圈近期热闹非凡，股市上演「娱乐股大涨」行情，但ASTRO车银优的经纪公司Fantagio却完全笑不出来。 眼看「男神一入伍，钱袋马上干」，公司不但背上了高达 82亿（韩币，下同）的税务追缴，还有 130亿的可转换公司债（CB） 11 月就要到期，压力之大让市场直呼：「撑得下去吗？」

Fantagio手上流动现金只有110亿，但光是10~11月要付的金额就超过210亿，可谓「入不敷出」。 更惨的是这已经不是第一次缺钱了――过去两年公司都靠增资跟股东要钱，但那些钱最后不是拿去帮母公司还债，就是投入大制作却迟迟没开拍的古装大剧《医女大长今》，结果营收空窗期更长。

外界普遍认为Fantagio 长年「靠车银优一人扛全场」。 据说去年第三季，公司超过一半的收入都来自他一人。如今车银优入伍，公司最大「摇钱树」暂时缺席，少了这张王牌，公司营收势必雪上加霜。



更八卦的是，Fantagio 背后的Future I&G 集团被质疑「资金左手倒右手」，多次透过子公司认购债券、再把钱转回母公司还债。 如130亿的第七次可散挟实际由旗下子公司Incon 承接，但其中约90亿立即用来替母公司 Future I&G 偿债，形成「Incon → Fantagio → Future I&G」的资金转移，对集团实际现金流入几乎没有帮助。 表面上帐面有资金流动，实际上现金根本没真正进来，被批是「财技撑场面」。

最新财报更让人担心：Fantagio 截至6月底的营收只有 381亿，比去年掉了 42%，还连续四年净利为负。 看来「男神不在，公司也快断粮」的危机感不只是玩笑，而是真实上演。

