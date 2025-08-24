演唱會還在鬧不合XD？Super Junior希澈開告東海，一下互相表白一下貼起訴書

Super Junior吵吵鬧鬧已不是新聞，但最近換希澈和東海槓上，東海揪希澈黑歷史沒完沒了，希澈揚言要起訴了！開演唱會《Super Show 10》台上和樂的同時還在鬧不合XD？

東海的手機一直是「潘朵拉的盒子」，收藏許多成員們的各種影像，成員們、粉絲E.L.F.間都深知「如果流出去後果不堪設想」。事情要從上個月追溯起，東海突然狂發偷拍(?)的希澈過往糗照，希澈收到標記忍不住罵髒話要告東海，但自己也愛接受標記分享出來，兩人你來我往相愛相殺要笑翻E.L.F.了。

*先前報導回顧：

‎〈嚴重到上報XD！Super Junior東海神秘手機狂曝光希澈舊照，希澈喊告！〉‎

東海沒隔多久就發出新照片，還洋洋得意「照片拍得很好」，而希澈仍會警告東海，如「我沒騙你，我跟律師講了，起訴書我遲早會上傳的」、「李東海40歲了還吐舌頭？？哈啊……老實說李東海很可愛，就原諒吧，But還是會收到起訴書的」，希澈還一度反擊發了東海舞台上秀身材的瞬間畫面！還有還有，希澈開直播時，看到東海亂入狂趕他出去，果不其然東海是跑來截圖找素材的XD



最新消息，他們在開演唱會期間，希澈寫好了起訴書！法律代理人（律師）找了「宇宙大明星」（其實就是希澈本人），說東海胡說八道嚇死自己了所以要開告，被告欄特別標註兩人無親緣，是同個偶像組合成員、「昔日的兄弟關係」。雖主要是要告東海，但他不忘提到《Super Show》說全世界每一場都還要攜手。



兩人吵得沒完沒了，不過希澈也透露東海和自己私訊撒嬌，說能和他在一起很幸福、很快樂，希澈回應東海雖然一直抓著他不放很累但很幸福，說好要當Super Junior一輩子。兩人相互真情告白，可是幸福沒多久希澈又發了起訴書出來。各位看倌啊，你看他們能鬧多久（喜歡的意思）？厲旭看到兩人吵到上報都勸合，結果東海繼續發鬧希澈，明明是慶祝藝聲生日野放希澈背影！？



