BTS柾國「最有男人味的魅力之作」熱門曲〈Standing Next to You〉MV突破2億觀看！

BTS 防彈少年團成員田柾國（Jung Kook）的熱門歌曲〈Standing Next to You〉MV 正式突破 2 億次觀看！恭喜我們的黃金忙內～～～

柾國於 2023 年 11 月發行的個人專輯《GOLDEN》主打歌〈Standing Next to You〉MV，在 24 日凌晨 2 點 24 分左右於 YouTube 上突破 2 億次觀看。



至此，柾國繼個人單曲〈Seven〉(feat. Latto) 與〈3D〉(feat. Jack Harlow) 之後，成為第三支突破 2 億觀看次數的個人歌曲 MV。



〈Standing Next to You〉是一首融合了豐富銅管樂演奏、強烈敲擊樂，以及柾國充滿爆發力嗓音的歌曲，傳達出「我們的愛比任何事物都深，無論遭遇什麼逆境都會一起走過」的訊息。



MV 中的多場景群舞與新穎的鏡頭運用令人印象深刻。柾國以極具沉浸感的舞台表現，展現出 2020 年代時期，代表性男 Solo 藝人的真實價值。



〈Standing Next to You〉在發表當時，即以 2023 年 11 月 18 日美國告示牌（Billboard）主流單曲榜《Hot 100》第 5 名進榜，並連續 19 週登上榜單，創下柾國個人歌曲中最長壽的紀錄。收錄此曲的專輯《GOLDEN》也在 Billboard 主專輯榜《Billboard 200》中以第 2 名進榜，並追平 K-POP Solo 歌手的最高紀錄。

