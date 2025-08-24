《徵人啟弒》李炳憲爆孫藝珍「片場不理童演」被罵翻！網激戰「虛偽、人品差」vs「來拍戲不是來當媽」

朴贊郁執導最新驚悚片《徵人啟弒》將於本月底上映，近日舉辦的發佈會上，主演孫藝珍坦言結婚生子對於飾演母親角色有幫助，李炳憲卻爆料她在片場的「真面目」，在網上引起熱議。

孫藝珍於2022年與演員玄彬結婚並短暫息影專注育兒，此次新作《徵人啟弒》是她在2018年《極智對決》後暌違7年重返大銀幕，也是產後首部作品。



談到片中積極守護家人的妻子「美莉」一角，孫藝珍坦言育兒經歷對於詮釋妻子和母親的角色很有幫助：「和小孩在一起時，我的模樣看起來非常自然，是那種想對家人負責、想承擔起溫暖的母親的角色，很積極的母親的模樣。身為媽媽的母性讓我更容易投入角色。」



這時李炳憲突然和導演竊竊私語，孫藝珍忍不住問二位在聊什麼，李炳憲於是爆料：「她在片場可是另一番模樣。」李炳憲解釋道，飾演女兒的兒童演員在拍戲間隙不停向二人提出各種問題，李炳憲不斷做出回答，導致開機時會忘記應有的情緒狀態，而孫藝珍卻從來不回答。

同樣的情況反復幾次之後，李炳憲請孫藝珍也幫忙分擔一些提問，但孫藝珍的回答是：「這部份由前輩來負責吧，我需要投入角色感情，無法回答。」李炳憲含蓄地說：「在片場看到她是那樣，現在卻聽到她這樣講，令我覺得... 原來她在心裡還是很重視小孩的啊。」



孫藝珍笑著解釋道，童演不僅綵排時持續提問，就連開拍前一秒都在發問，而她一方面台詞很多，一方面要根據導演的具體指導做出調整，實在無暇回應。 李炳憲一度打斷說「我也有台詞呢」，孫藝珍則表示「前輩的台詞很少啊」，並補充說當時自己還要兼顧開車，李炳憲則是和小孩一起坐在後排座位。



這段對話在發佈會上的氣氛並無異常，卻在網上掀起軒然大波，不少人留言指責孫藝珍虛偽高傲、人品差勁，身為母親卻無視小孩的提問，頂多算一名好演員、卻算不上好妻子和好母親，同時稱讚李炳憲風趣幽默，明明在罵人仍保持優雅風度。



也有網友為孫藝珍講話，指出童演在IG上跟孫藝珍的互動更多，例如PO出孫藝珍送的禮物、炫耀拿到孫藝珍手機號碼、在孫藝珍帳號留言等等，認為不能僅憑隻言片語判斷片場情況，何況孫藝珍是來當演員拍戲，並不是來當保姆。 更有網友指出李炳憲也有不光彩的舊聞，且作為演藝圈大前輩，應該知道這番發言可能會給對方造成負面輿論，指責李炳憲缺乏體諒之心。



此外，《徵人啟弒》改編自美國作家唐納德· E·韋斯特萊克的小說《斧頭》，講述一名父親工作多年後突然遭遇解僱，為了守護妻子和兩個孩子，在求職過程中做出驚人之舉，由李炳憲和孫藝珍主演、《下女的誘惑》《分手的決心》導演朴讚郁執導，將於8月29日在第82屆威尼斯影展全球首映並參與角逐金獅獎，亦被選為第30屆釜山國際電影節開幕影片。



▽引起熱議的記者會片段：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞