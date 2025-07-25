嚴重到上報XD！Super Junior東海神秘手機狂曝光希澈舊照，希澈喊告！

Super Junior東海的手機一直是成員間公認的「潘朵拉的盒子」，什麼都記錄什麼都不奇怪，近日他突然發出裡頭舊照大舉攻擊(?)希澈XD，讓希澈喊要吉（告）啦～！

19日東海就突然釋出一張希澈驚訝（恍神？）神情的半裸照說：「我們希澈正在路上嗎？」希澈轉發喊：「不是，問一下李東海是不是真的瘋了ㅋㅋㅋ，誰來幫我弄來李東海的電話？」（*娃娃體都是希澈發的文字）



這件事昨（24）日突然越演越烈，李東海放出更多照片，搭配上〈Twins (Knock Out)〉歌詞「戰到最後的我REASON IS I'M ALIVE（只因我還活著）」、「在這世上你微不足道不是嗎？」更搞笑了。希澈轉發：「不是ㅋㅋㅋㅋ這小子為什麼這樣對我？」「可以起訴成員嗎？」「對李東海飆髒話也可以嗎？」不忘表達IG限時動態能跑出歌詞字幕很神奇。



希澈還貼出兩人對話說：「如果李東海xi家裡出現了訴狀，他會說『該來的還是來了吧』？」對話裡希澈罵他：「狗崽子（髒話塗掉）ㅋㅋㅋㅋ到底拍了多少啊真是的ㅋㅋㄱㄱ」東海回應：「太多了ㅋㅋㅋㅋ」



兩人的鬥嘴內容不久便上報，希澈本人都看到了！《OSEN》斗大標題寫「金希澈：『XXX呀』，決定起訴Super Junior成員東海……『該來的還是來了』」，希澈截圖說：「甚至還出現了報導。李東海現在沒人站在你那邊了。這段時間我很開心，弟弟啊。



而這還沒完，東海持續放送……「不是，這又是什麼時候ㅋㅋㅋ你你，記者都來問了。比起我的手機，你的手機裡我的照片好像更多……」不過東海中間有放一張帥照啦！



兩人目前是停戰了，不曉得還有沒有更多XDD。

（要相親相愛喔兩人^^）



*順帶一提，希澈生日照正來自……

‎《我家的熊孩子》SJ替希澈過生日反而整到別人！最可憐莫過於建熙：「原來那不是我的蛋糕」

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞