演唱会还在闹不合XD？Super Junior希澈开告东海，一下互相表白一下贴起诉书

Super Junior吵吵闹闹已不是新闻，但最近换希澈和东海杠上，东海揪希澈黑历史没完没了，希澈扬言要起诉了！开演唱会《Super Show 10》台上和乐的同时还在闹不合XD？

东海的手机一直是「潘朵拉的盒子」，收藏许多成员们的各种影像，成员们、粉丝E.L.F.间都深知「如果流出去后果不堪设想」。事情要从上个月追溯起，东海突然狂发偷拍(?)的希澈过往糗照，希澈收到标记忍不住骂脏话要告东海，但自己也爱接受标记分享出来，两人你来我往相爱相杀要笑翻E.L.F.了。

东海没隔多久就发出新照片，还洋洋得意「照片拍得很好」，而希澈仍会警告东海，如「我没骗你，我跟律师讲了，起诉书我迟早会上传的」、「李东海40岁了还吐舌头？？哈啊……老实说李东海很可爱，就原谅吧，But还是会收到起诉书的」，希澈还一度反击发了东海舞台上秀身材的瞬间画面！还有还有，希澈开直播时，看到东海乱入狂赶他出去，果不其然东海是跑来截图找素材的XD



最新消息，他们在开演唱会期间，希澈写好了起诉书！法律代理人（律师）找了「宇宙大明星」（其实就是希澈本人），说东海胡说八道吓死自己了所以要开告，被告栏特别标注两人无亲缘，是同个偶像组合成员、「昔日的兄弟关系」。虽主要是要告东海，但他不忘提到《Super Show》说全世界每一场都还要携手。



两人吵得没完没了，不过希澈也透露东海和自己私讯撒娇，说能和他在一起很幸福、很快乐，希澈回应东海虽然一直抓著他不放很累但很幸福，说好要当Super Junior一辈子。两人相互真情告白，可是幸福没多久希澈又发了起诉书出来。各位看倌啊，你看他们能闹多久（喜欢的意思）？厉旭看到两人吵到上报都劝合，结果东海继续发闹希澈，明明是庆祝艺声生日野放希澈背影！？



