《暴风圈》云集国际级巨星！Disney+首尔主创对谈活动造势

韩国女神全智贤首度出演Disney+ 原创韩剧巨作，将联手姜栋元、John Cho赵约翰等一线演员组成国际级巨星阵容，带来将於9月10日Disney+ 独家上线的年度谍战爱情韩剧—《暴风圈》。剧集未播先轰动，甫公布上线消息已即震撼网络，被誉为 2025 年全球最受期待的韩剧！故事聚焦前外交官徐闻柱(全智贤 饰)在追查总统候选人遇刺案时，与雇佣兵白山湖(姜栋元 饰)相遇，共同卷入直捣白宫的国际阴谋，在惊心动魄的危机之中，一段刻骨铭心的乱世爱情故事即将展开。

Disney+首尔主创对谈活动造势

Disney+ 於 8 月 20 日在首尔龙山星聚汇影城举办主创对谈活动，为《暴风圈》首播造势，特别邀请到编剧丁瑞庆、导演金熙元与许明行、美术设计金丙翰、视效总监洪正浩，以及华特迪士尼公司亚太区原创内容策略执行副总裁蔡志行女士出席。蔡志行女士在会上分享提及Disney+ 近期多部原创影集都获超前成功，在韩国与亚太地区空降热播话题排行榜，《暴风圈》有望延续这道强劲气势，并强调：「这部作品以紧凑的故事为核心，结合世界级卡士与顶尖制作团队，不仅细节独到，更触及权力、野心、真相与信任等观众能共鸣的主题。」



编剧丁瑞庆：打造强势女性主导的爱情故事

编剧丁瑞庆透露，剧集灵感源自金熙元导演希望描绘「由强大女性主导的爱情故事」，并直言：「我想写出一个能让很多人有共鸣的故事，在主创团队一次次的讨论后，这个故事也逐渐成形。」她表示相当期待《暴风圈》能找到韩国与国际文化之间的平衡点，透露：「不仅在韩国，更能在全世界观众之间产生共鸣，让它既能是宏大磅礴的叙事，同时也能触动个人的情感。」丁瑞庆也期望这是一部兼具张力与情感厚度的作品，能将悬疑魅力与普世情感完美融合。

导演金熙元强调故事真实感

导演金熙元则强调故事的真实感：「这部作品融合了谍战、爱情与动作元素，故事本身也由非常紧密完整的架构支撑，让所有事件能自然地被往下推动。在创作过程中，我们始终专注於维持故事的真实性，期望观众能觉得这是一个现实世界中真的有可能发生的故事。」负责动作场面的导演许明行也补充：「最重要的，就是在真实与风格之间取得平衡。白山湖的动作设计，源自他在无数任务中磨练出的生存技巧，我们希望能捕捉到这个角色完全掌握战斗之道的身影，进一步提升观众对这部结合动作与爱情的谍战剧的期待，使其在提供视觉震撼的同时，也兼具叙事深度。」



顶尖制作团队展现十足信心

制作团队对於剧集的完成度亦展现十足的信心，由曾操刀《血谜拼图》、《毒枭圣徒》、《白头山：火山浩劫》的金丙翰担任美术设计，并由《与神同行》、《上流寄生族》、《祖宗胶战外星人》的洪正浩领军视觉特效，《暴风圈》不仅将全面提升故事的情感张力与叙事规模，更突破韩剧在影视产业中的高度，展现全新的可能性。

美术与视效团队分享创作挑战

美术设计金丙翰谈及如何将磅礴的故事规模转化为视觉语言，并打造兼具真实感与电影美学的画面设计。「这次拍摄有许大规模的动态场景，让拍摄过程既新鲜又充满成就感。这部作品横跨 13 个国家、约 200 个独立场景，是我职业生涯中最具挑战与雄心的美术设计制作。」视效总监洪正浩则分享团队如何以真实感为基础，打造令人信服的视觉特效：「过去看到丁瑞庆编剧与金熙元导演的作品，就深感佩服他们对於细节的把控，也一直期盼能与他们合作。在《暴风圈》中，我首先确立了整体的色调、氛围与季节感，这些元素也成为了我们视觉主题方向的重要基础。」

导演寄语全球观众

面对全球观众对本剧的高度期待，导演金熙元表示：「《暴风圈》融合了多元作品元素，透过徐闻柱与白山湖之间不断交织的情感张力、渴望、与启发，我希望观众能从头到尾用心感受并理解这段扣人心弦的爱情叙事。」



9月10日Disney+独家上线

全新谍战爱情韩剧《暴风圈》凭藉国际级演员阵容、黄金制作班底与庞大叙事规模，被外界视为 2025 年最受瞩目的全球话题剧之一。剧集将於9月10日於Disney+ 独家上线，一口气首播３集，之后每周更新两集，两集大结局将於10月1日上线，横跨国际的谍战风暴即将来袭，不容错过！

