i-dle薇娟出演日劇《玻璃之心》主題曲MV《永遠前夜》！搭檔《天氣之子》醍醐虎汰朗，導演佐藤健「男友視角」超傷感

Netflix熱門日劇《玻璃之心》（Glass Heart）昨日公開主題曲《永遠前夜》（Forever Eve）的MV，居然請來韓國女團i-dle成員曹薇娟與人氣小生醍醐虎汰朗合作主演，作為劇集主演兼監製的佐藤健更親自擔任導演，呈現出令人心動的初戀氛圍。

《玻璃之心》由佐藤健、宮﨑優、町田啓太、志尊淳主演，改編自同名小說，講述一群年輕人追求音樂夢想的青春故事，7月31日全球同步上線後不僅登上日本Netflix週榜冠軍，更位列非英語區全球榜第8名，掀起熱潮。 劇中虛構樂團「TENBLANK」因觀眾反響熱烈而實際出道，正式發行了專輯《Glass Heart》並奪得Apple Music日本專輯榜冠軍，這首《永遠前夜》便收錄其中，是對TENBLANK而言極具意義的一首歌。



主演之一佐藤健因先前出演日版《和我老公結婚吧》而獲得韓國觀眾關注，此次不僅為《玻璃之心》擔任主演、實際演唱，更對《永遠前夜》MV十分重視，親自擔任導演並參與製作與監製。 MV另一主角是新生代咽炎醍醐虎汰朗，因為《天氣之子》主角森嶋帆高擔任配音而廣為人知，曾參演韓國電影《鳳梧洞戰役》，近期則在舞台劇《神隱少女》中飾演白龍，備受矚目。



《永遠前夜》（Forever Eve）的MV昨日通過佐藤健YouTube頻道公開，以男友視角細膩記錄男女主角從心動、相處到只剩懷念的傷感過程。 i-dle曹薇娟穿梭於不同時間和場景，歡笑嬉鬧展現出真實可愛的女友感，更在最後一幕以細膩動人的表情詮釋「思念的存在」，留下深刻餘韻，一公開就獲得網友好評驚喜。



MV公開後，薇娟也通過個人IG分享了拍攝當時的花絮，是更加高清的美貌啊啊啊~







此外，薇娟所屬女團i-dle也在積極拓展日本活動。 今年她們登上日本大型音樂祭「SUMMER SONIC 2025」舞台，並將於10月3日發行日文EP《i-dle》，隨後在10月4日於埼玉超級競技場、10月18日及19日於神戶World Hall舉辦日本巡演。

