【韓網熱門】因IG留言而曝光的車銀優軍隊近況！長官：別看了，他也是人啊

「國民臉讚」車銀優已入伍多日，他在軍隊的生活如何了，引發廣大粉絲和網友的關注。

最近車銀優的近況因為一條IG留言而曝光，有網友透露：「我上司的兒子跟他同期去當兵，那週剛好輪到他洗碗，大家為了看車銀優，全部把碗都拿給了他！」原來車銀優被抽中洗碗，於是就出現了眾人為看一眼他，全部把碗送給他洗地場景！！！



입대하고 적응할시간도없이 세척조 당첨됐는데 ㅠㅠ

병사들 차은우 얼굴 보려고 죄다 차은우한테만 가져다줬대 pic.twitter.com/aiCriPc0mq — 토리 (@st0ryc) August 18, 2025

韓國網友評論：

1. ᄏᄏᄏ，不要讓銀優受苦啊

2. 別欺負他啦

3. 不要說王冠的重量什麼的（欲戴王冠者必承其重）... 雖然心疼但也能理解.. ㅋㅋㅋ

4. 其他洗碗的人賺到了ᄏᄏᄏ

5. 放銀優退伍吧ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

6. 要是我也會去看啊

7. 啊啊ᄏᄏᄏᄏᄏ 不過要是我也會這樣..

8. 洗碗這種事情在新兵訓練所大家都要輪流做，沒什麼抽中不中的，反正訓練所人手不足，沒有訓練兵的勞力根本運轉不下去

9. 可以理解啦ᅲᅲ

10. 哎呀！！不要讓銀優受苦ᅲᅲ 不過能理解ᄏᄏᄏ

11. 這算不算職場霸凌嗎ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 真的勞碌命ᄏᄏᄏᄏ

13. 救救銀優ᅲᅲᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

14. 洗碗本來就超累的... 天氣又熱，辛苦了

15. 別讓銀優受苦，但換作是我也會去ᄏᄏᄏᄏ

16. 銀優心裡一定在罵人ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 要這樣的話乾脆讓他坐著給大家看就好ᅲᅲ

18. 我在「軍花模」那個論壇也看到過，說訓練兵全都盯著車銀優看，結果教官說：「不要看！（車銀優也是）人！」ᄏᄏ

19. 我也想跟他一起受訓

20. 就算這樣最後不還是會分配一起洗嗎？？

21. 但最近軍隊不是也用自動洗碗機了嗎

22. 要珍惜國寶啊

原文：https://theqoo.net/square/3876808890

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞