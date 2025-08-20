崔正元嫌疑又多一條！威脅前女友：我們兩人中只能活一個！辯解：分手後情緒低落

男團 UN出身的演員崔正元，因涉嫌對前女友進行恐嚇與跟蹤，目前已被警方以「跟蹤騷擾」與「特殊恐嚇」罪名立案。

據多家韓媒報導，崔正元在與前女友A某分手後，因無法接受這一事實，持續多次致電對方，並透過簡訊傳送帶有威脅意味的文字。 其中一則被曝光的KakaoTalk寫道：「我們兩個之中必須有一個人死，這才會結束。」甚至還傳出「你死、我也死」等內容。

*早前新聞：《前輩，那支口紅不要塗》主廚、一代團UN崔正元，爆持凶器跟蹤騷擾女性

不僅如此，崔正元還曾親自前往A女的住所，作出疑似恐嚇性的舉動，最終導致A女報警求助。 警方接獲報案後，立即對崔正元採取緊急應對措施，並由法院下達了禁止接近A女的命令。對於外界指控，崔正元在凱時則喊冤，聲稱自己的話被誤解。 他表示：「那並不是威脅，而是我在分手後情緒低落，提到可能會自殘的言論，卻被曲解成要威脅她的意思。」



爭議並不止於此，崔正元早在 2023年就曾因與已婚女性傳出出軌疑雲，遭到男方提告為「第三者」，雙方當時更因名譽毀損展開過一場法律攻防。

此番再度捲入前女友恐嚇與跟蹤案件，讓崔正元的形象再度受到重創，案件後續發展仍有待法院進一步審理。

