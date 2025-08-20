【韩网热门】因IG留言而曝光的车银优军队近况！长官：别看了，他也是人啊

「国民脸赞」车银优已入伍多日，他在军队的生活如何了，引发广大粉丝和网友的关注。

最近车银优的近况因为一条IG留言而曝光，有网友透露：「我上司的儿子跟他同期去当兵，那周刚好轮到他洗碗，大家为了看车银优，全部把碗都拿给了他！」原来车银优被抽中洗碗，於是就出现了众人为看一眼他，全部把碗送给他洗地场景！！！



입대하고 적응할시간도없이 세척조 당첨됐는데 ㅠㅠ

병사들 차은우 얼굴 보려고 죄다 차은우한테만 가져다줬대 pic.twitter.com/aiCriPc0mq — 토리 (@st0ryc) August 18, 2025

韩国网友评论：

1. ᄏᄏᄏ，不要让银优受苦啊

2. 别欺负他啦

3. 不要说王冠的重量什么的（欲戴王冠者必承其重）... 虽然心疼但也能理解.. ㅋㅋㅋ

4. 其他洗碗的人赚到了ᄏᄏᄏ

5. 放银优退伍吧ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

6. 要是我也会去看啊

7. 啊啊ᄏᄏᄏᄏᄏ 不过要是我也会这样..

8. 洗碗这种事情在新兵训练所大家都要轮流做，没什么抽中不中的，反正训练所人手不足，没有训练兵的劳力根本运转不下去

9. 可以理解啦ᅲᅲ

10. 哎呀！！不要让银优受苦ᅲᅲ 不过能理解ᄏᄏᄏ

11. 这算不算职场霸凌吗ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 真的劳碌命ᄏᄏᄏᄏ

13. 救救银优ᅲᅲᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

14. 洗碗本来就超累的... 天气又热，辛苦了

15. 别让银优受苦，但换作是我也会去ᄏᄏᄏᄏ

16. 银优心里一定在骂人ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 要这样的话干脆让他坐著给大家看就好ᅲᅲ

18. 我在「军花模」那个论坛也看到过，说训练兵全都盯著车银优看，结果教官说：「不要看！（车银优也是）人！」ᄏᄏ

19. 我也想跟他一起受训

20. 就算这样最后不还是会分配一起洗吗？？

21. 但最近军队不是也用自动洗碗机了吗

22. 要珍惜国宝啊

原文：https://theqoo.net/square/3876808890

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

