臉紅的思春期安智煐國中時是E.L.F.！希澈受寵若驚：「希範的全名故事也知道！」

《認識的哥哥》EP.493邀來名歌手，Heize、「10cm」權正烈與「臉紅的思春期」安智煐，安智煐首度曝光自己中學時（國中）是E.L.F.（Super Junior粉絲）的身分！

Heize、權正烈和安智煐相當貼心，由於當日是班底Super Junior希澈的生日（7月10日），三人先端上蛋糕替希澈慶生，接著安智煐便表達自己國中曾是E.L.F.。安智煐表示自己常常上課偷看Super Junior照片被打頭，因為自己算是公器私用，在宗教學校擔任宗教部長時能使用電腦，便會偷偷看站姐拍的希澈照片。Super Junior希澈和神童聽到安智煐是E.L.F.都感到與有榮焉，希澈聽到自己是本命是更振奮了！希澈也表示自己到現在還在用MP3，裡頭很多安智煐的歌，安智煐甜笑：「我現在是成粉（成功的粉絲）了。」



據網友分享，希澈主持過相當多綜藝，也遇過不少明星表達自己是E.L.F.，不過似乎是頭一次遇到本命是自己的明星E.L.F.！也難怪希澈受寵若驚且很珍惜的樣子。安智煐節目後IG發文喊「《認識的哥哥》（+成粉）」並分享和希澈等人合照，希澈IG後續也分享了，說：「是E.L.F.的臉紅思春期安智煐，連希範的全名（韓J希範）都知道。」看來兩人在後台聊了許久呢！



在此補充說明，「韓J希範」一名是以希澈自己的名字，加上早年在SM娛樂宿舍一起同住的前隊友韓庚、起範，還有同公司的TraxX的Jay。希範2006年出生目前已19歲，希澈昨（8）日剛好在「國際貓咪日」分享了和希範近照，希範的模樣正巧也引起韓網熱議，網友都相當開心看見希範高齡但健健康康。



▼希澈限動其實是分享遇到了師妹團Hearts2Hearts，有成員的媽媽和他同歲，隊長則和希範同歲，「再這樣下去和〈Sorry, Sorry〉同歲的愛豆也會出現吧.....」



▼而貼文主要是說自己很喜歡紅色，但現在因為逢SJ 20週年，考慮把傢俱換藍色但最終還是選紅色了



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞