首爾美食地圖！10間超人氣貝果店攻略，巷弄人氣名店一次打包，旅人甜鹹都滿足！BTS J-Hope都來買

貝果熱潮正在席捲首爾！擁有酥脆外皮與Q彈內裡的「外酥內Q」貝果不再只是單純的麵包，更成為一種生活文化。無論是紐約風、蒙特婁風，還是創意口味，以下為您整理出首爾10家值得一訪的超人氣貝果店，讓你一次吃遍世界風味！

1. London Bagel Museum：經典芝麻蜂蜜貝果

從安國本店開始，擴展至狎鷗亭、蠶室與濟州島等地，是目前韓國最炙手可熱的貝果名店之一。人氣菜單「Brick Lane 三明治」是將香濃芝麻貝果夾入濃郁奶油乳酪，再淋上蜂蜜，一口咬下層次豐富。另有起司馬鈴薯貝果、奶油鹽麵包貝果也深受歡迎。



2. Local Villa Bagel：晚來吃不到的熱門貝果店

位於梨泰院，一開店就大排長龍，太晚到幾乎吃不到。店內提供創意三明治與多種貝果口味，加上寬敞舒適的內用空間，是享受悠閒早午餐的好選擇。手工製作的貝果外脆內Q，原味就很好吃。



3. New York Lots O Bagels：正宗紐約風味貝果

位於狎鷗亭羅德奧街，店內堅持不使用奶油、牛奶或雞蛋，從揉麵到出爐全程手工製作，呈現粗獷自然的紐約風格。推薦嘗試無花果奶油乳酪與洋蔥奶油乳酪，與Q彈貝果完美融合。



4. Two Thumbs Up：使用米粉的特別貝果

位於望理團街，以米粉製作的創意貝果店，提供如開心果栗子、香草草莓、黑芝麻、艾草豆泥等獨特口味，還有各式捲類與濃郁蛋糕，需早點前往以免售罄。



5. Elephant Bagel（코끼리 베이글）：柴燒烘烤的蒙特婁風貝果

從龍山起家，拓展至永登浦、仁寺洞、聖水等地，主打以柴火烘烤的蒙特婁風貝果。相較紐約貝果，這裡的麵團密度更高、咬勁十足，招牌「奶油乳酪鮮奶油貝果」視覺與口感兼具。



6. Everything Bagel：延禧洞的紐約經典貝果

位於延禧洞，販售多款傳統貝果如原味、洋蔥、肉桂葡萄等。人氣口味「Kim-Cheese 貝果」融合泡菜香辣與黑芝麻的濃郁，據說是最接近正宗紐約風味的貝果。



7. Mother-in-Law Bagel ：從紐約回來的味道

起源於西大門，並拓展至釜山海雲台，由曾在紐約經營貝果店的岳母親授技術，採用傳統煮麵後烘烤方式，追求最道地的紐約風味。想嚐嚐貝果的原汁原味，這裡是不二選擇。



8. Knickerbocker Bagel：紐約直輸的手作技藝

石村站附近的「Knickerbocker Bagel」是繼紐約1號店後，直接引進的2號分店，由擁有40年揉麵經驗的大師傳授製作秘訣。採用紐約傳統水煮再烤（Kettle boiled）技術，打造低熱量、健康又外酥內嫩的貝果。「NY Big Apple」是使用蘋果、火雞與甜美乃搭配的早餐推薦款。



9. Kim's Deli Market：米粉製作的健康貝果

除了松坡站附近，在樂天百貨蠶室店、加山洞與一山也設有分店。這裡不使用麵粉，而以米粉為基底，推出藍莓、多穀、洋蔥等多樣口味。使用天然食材上色的「番茄羅勒香蒜貝果」外觀可愛又健康，還有包含燻鮭魚、海苔與蔬菜的「金氏鮭魚」與經典蛋培根起司貝果也值得一試。尤其是一款番茄貝果，超人氣男團防彈少年團成員J-Hope在某檔音樂節目時前錄製時，特意買來送給粉絲，備受ARMY們的喜愛，目前已經是一「果」難求了！！



10. Brick Bagel：餡料豐富的望理團街人氣店

望理團街的Brick Bagel 是當地有名的貝果專門店。除了原味與藍莓，其餘皆內含餡料，讓你即使不加抹醬也能吃得開心。熱門口味包括無花果胡桃、大蔥培根、起司地瓜、玉米起司與南瓜奶油乳酪等，也有炒麵、香蕉巧克力、伯爵巧克力等創意三明治。

無論你是傳統派還是創意派，首爾都能滿足你對貝果的所有想像。下次造訪這座城市，不妨排個行程，一探這些各具特色的貝果天堂，為你的味蕾帶來最豐富的旅行回憶！



