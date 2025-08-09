SJ希澈嘆「H2H隊長年齡和希範一樣」正巧遇上國際貓咪日，網欣慰希範19仍健在

昨8月8日是「國際貓咪日」，Super Junior希澈正巧分享了和愛貓「希範」有關的事，貼出照片引起韓網熱絡討論。

希澈先是在IG限時動態寫下：「不久前和Hearts2Hearts打招呼，一位是媽媽和我同歲（希澈1983年生42歲），隊長是和希範同歲（JIWOO志宇2006年生19歲），再這樣下去，和〈Sorry, Sorry〉同歲的愛豆也會出現吧！」附圖正是希範的照片。



希範是隻俄羅斯藍貓（Russian Blue，又叫阿克漢格藍貓），2006年生，是希澈車禍復健期間粉絲送給他的。希範還有全名叫「韓J希範」，取自他自己，還有和他同住宿舍的室友，前隊友韓庚、起範，還有同公司的TraxX的Jay。希澈前一日分享臉紅的思春期安智煐是自己粉絲‎時，正好也提到她知道「韓J希範」的故事。



希澈昨日還發了一篇文附有希範的照片，主要是秀他喜愛的大紅色沙發，他說：「我們家確實很紅（紅心），不是，雖然大家都知道我喜歡紅色，今年SJ 20週年，把手機換成了藍色，傢俱也考慮要不要改寶藍色，所以看了看。呵呃……最終還是選了紅色。你們喜歡的顏色是什麼？（寶藍色是順位0 pass（藍心））。」



希澈發文主要重點都不是希範，看起來也像誤打誤撞在國際貓咪日發文，但網友見到希範近照相當欣慰，分享到知名論壇Theqoo，吸引近400留言。該貼文放了兩張上述的希範照片，並簡單介紹希範的背景、是2006年生今年19歲的老貓，且解釋希澈曾說希範健康不太好，為了減輕壓力而沒讓他上鏡頭，也很久沒上傳照片了。

▼希澈確實很久沒讓希範上鏡頭了，較常出現的還是狗狗起伏，上一次發希範是2023年回憶過往時，再來便是2018年希範和起伏的合照、希範生日時



Theqoo該文底下網友紛紛留言「好久不見」，訝異、欣慰他19歲了還健在，並祝福希範繼續保持健康，如「原來還生活在同個世界啊，希範不要生病要健康ㅠㅠㅠㅠ」、「哇，不知道希範還在」、「暈，希範還在ㅠㅠ健康長壽吧」、「哎呀，明年要上大學了！！！」、「真是童顏，還以為是孩子呢」、「希範啊，不是，老人家ㅠㅠㅠ原來過得很好啊，很高興見到你ㅠㅠ」……等等。也有網友提醒Hearts2Hearts裡就有和〈Sorry, Sorry〉同歲甚至更小的成員了，即2009生的IAN以安和2010生的YE-ON藝蘊啊！

▼補充，幾個月前SJ和H2H Challenge時，就有E.L.F.發現兩團的年齡差，SJ全員比YE-ON的媽媽都還大



