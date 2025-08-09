最狠毒的療愈！Tablo被Epik High隊友帶回史丹佛大學，還原「學歷事件」記錄片中哭泣鏡頭

Tablo曾捲入學歷事件、遭十幾萬人網暴，為此跟隨MBC電視台前往美國求證，坐在校園內大樹下忍不住哭泣。 近日，Tablo在Epik High隊友帶領下重遊故地，再次紅了眼眶。

Epik High網路團綜《Epikase》近日更新，因為YT頻道訂閱人數已達到100萬，三人親自前往美國YouTube總公司領取金牌，現場宛如「頒獎典禮」。



「領獎」結束後，Tukutz突然提議去史丹佛大學，Tablo明白是與學歷事件有關、立即表示反對，表示已經已經努力證明過很多遍，還回憶起當初隨MBC工作人員來拍紀錄片時說的話：「他們不是無法相信，只是選擇不信。」



Tablo在2010年經歷了可怕的網暴事件，有人質疑他不可能在短短三年半內獲得史丹佛大學的英國文學學士和創意寫作碩士雙學歷，成立了「向Tablo要求真相」網站，竟吸引到十幾萬網友加入。 Tablo公開成績單仍無法說服質疑者，甚至連家人也遭到攻擊，只好隨MBC節目組一同前往史丹佛大學，採訪同學、老師、校務人員，現場重新列印成績單，想盡方法自證清白。



採訪告一段落後，Tablo坐在校園內一片樹蔭下的長椅，突然忍不住流淚：「我不知道該如何描述這種感受。 我哭泣不是因為委屈，不是因為怨恨或責怪某人，不是因為失去而遺憾，也不是因為害怕。 只是因為太多情緒複雜到難以承受，因為無法理解這一切。」



這次來到美國，Tukutz和Mithra瞞著Tablo做好行程計劃，目的地就是紀錄片裡那片樹蔭。 兩位隊友還打趣說這種名勝地點應該有個名號，就像「休養的名所——Banyan Tree」那樣，不如就命名為「悲傷之淚的名所——Crying Tree」XD

Tukutz帶路走到這裡，認真尋找紀錄片中的拍攝角度，還拿出紀錄片同款衣帽讓Tablo換上。 Tablo無奈照做，對Tukutz豎起兩根中指：「你真是人渣！」XD



Tukutz和Mithra指揮Tablo做出笑臉：「我已經擺脫所有痛苦和悲傷，獲得痊癒了！我是YouTube金牌獲得者！再也不裝病逃避了！」隨後張開手臂擁抱Tablo。 剛剛還在罵隊友是瘋子的Tablo，一瞬間眼泛淚光，三人抱在一起的畫面真的很感人T^T



但Tablo還在嘴硬，小聲對鏡頭說：「其實我早就痊癒了！」Mithra則發現背後的樹剛好是3棵，且其中一棵比較胖胖：「原來是Epik High Tree耶！」



這還沒完，Tukutz居然在Google Map登錄這一地點「CRYingTREE BY TABLO」，氣得當事人大喊：「把Tablo去掉啦！」疑似Mithra的聲音也說：「真是惡魔啊！」最後，Tukutz終於把手機封面從「哭泣的Tablo」換成「開懷大笑的Tablo」，感慨說：「全身都舒服了，C~」Tablo也表示完全理解隊友們安排此行的深意，十分感謝。



網友們看完這期節目也被深深觸動、笑中帶淚，感慨「減敏治療」果然要由至親好友來做：「裝作在鬧他的模樣，其實是要幫他克服創傷ᅲᅲ Tablo以後都要幸福」「與其說是朋友，更像是為了治癒兒子的創傷而來的爸媽kkkk」「希望正在因某些事而痛苦的人能夠看到這隻影片並獲得安慰，你現在獨自哭泣的地方，總有一天會和喜歡的人一起歡笑」。



