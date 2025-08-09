脸红的思春期安智煐国中时是E.L.F.！希澈受宠若惊：「希范的全名故事也知道！」

《认识的哥哥》EP.493邀来名歌手，Heize、「10cm」权正烈与「脸红的思春期」安智煐，安智煐首度曝光自己中学时（国中）是E.L.F.（Super Junior粉丝）的身分！

Heize、权正烈和安智煐相当贴心，由於当日是班底Super Junior希澈的生日（7月10日），三人先端上蛋糕替希澈庆生，接著安智煐便表达自己国中曾是E.L.F.。安智煐表示自己常常上课偷看Super Junior照片被打头，因为自己算是公器私用，在宗教学校担任宗教部长时能使用电脑，便会偷偷看站姐拍的希澈照片。Super Junior希澈和神童听到安智煐是E.L.F.都感到与有荣焉，希澈听到自己是本命是更振奋了！希澈也表示自己到现在还在用MP3，里头很多安智煐的歌，安智煐甜笑：「我现在是成粉（成功的粉丝）了。」



据网友分享，希澈主持过相当多综艺，也遇过不少明星表达自己是E.L.F.，不过似乎是头一次遇到本命是自己的明星E.L.F.！也难怪希澈受宠若惊且很珍惜的样子。安智煐节目后IG发文喊「《认识的哥哥》（+成粉）」并分享和希澈等人合照，希澈IG后续也分享了，说：「是E.L.F.的脸红思春期安智煐，连希范的全名（韩J希范）都知道。」看来两人在后台聊了许久呢！



在此补充说明，「韩J希范」一名是以希澈自己的名字，加上早年在SM娱乐宿舍一起同住的前队友韩庚、起范，还有同公司的TraxX的Jay。希范2006年出生目前已19岁，希澈昨（8）日刚好在「国际猫咪日」分享了和希范近照，希范的模样正巧也引起韩网热议，网友都相当开心看见希范高龄但健健康康。



▼希澈限动其实是分享遇到了师妹团Hearts2Hearts，有成员的妈妈和他同岁，队长则和希范同岁，「再这样下去和〈Sorry, Sorry〉同岁的爱豆也会出现吧.....」



▼而贴文主要是说自己很喜欢红色，但现在因为逢SJ 20周年，考虑把家俱换蓝色但最终还是选红色了



