Super Junior始源發起P圖挑戰E.L.F.大秀創意！回歸還是像參選超好笑XD

Super Junior始源（崔始源）在7日回歸前夕突然發了X，說要找能把自己的臉P上去的圖檔，E.L.F.聽到了始源的需求，當然要大顯身手了……

始源發文附上的兩張名畫是《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》（Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard）和《亞歷山大馬賽克》（Alexander the Great mosaic），往下看留言可能會噴笑，E.L.F.的P圖竟然是把始源的臉P在馬上，而不是人臉上XDDD！大開「馬始」玩笑啊！始源竟也大方回應：「正解。」



제 얼굴이 합성된 파일을 찾습니다. pic.twitter.com/jy1ELaQvKt — Siwon Choi (@siwonchoi) July 7, 2025

정답 — Siwon Choi (@siwonchoi) July 7, 2025

看到越來越多E.L.F.的創意，始源又發了篇文：「我想辦一場徵集比賽。」秀出三張EL.F.幫他P的始源版《弗雷德里克·亨德里克親王在斯海爾托亨博斯要塞外騎馬》（Prince Frederik Hendrik on Horseback outside the Fortifications of 's -Hertogenbosch）、始源版拿破崙、始源版《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》（這是是P在人上不是馬上了），下面留言越來越多，徵集比賽儼然已開始……



As promised, one of the few I have created pic.twitter.com/10xLgb8Rgj — (@visual_dose) July 7, 2025

시원 오빠 나 좀 봐 봐 pic.twitter.com/vx9dDSKgs4 — Rosa (@rosa_tw_elf) July 7, 2025

始源連X、IG都換了照片，看起來相當喜愛那張《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》，他還另外發出P成古希臘羅馬雕像的照片，應該也是非常滿意。



說到始源在成員與E.L.F.間有「馬始」、「馬始源」綽號，他還有一個「議員」綽號，理由是經常穿西裝參與各種活動，加上喜愛握手、常梳油頭。這次回歸，E.L.F.本來以為始源摒棄油頭且難得染髮，結果真正回歸又像議員了XD，主打歌〈Express Mode〉MV Reaction影片他正襟危坐，MV結尾他忍不住抓著東海和銀赫高舉手臂，又和他們握手，不少E.L.F.看了都有同感：以為來到了開票現場他正當選……



〈Express Mode〉MV目前在YouTube已破500萬觀看次數，反應相當正面，Super Junior正積極在各大節目宣傳，今（10）日也端出第一支舞台表演，接下來還有萬眾矚目的《Killing Voice》。



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