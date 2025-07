Super Junior始源發起P圖挑戰E.L.F.大秀創意！回歸還是像參選超好笑XD

Super Junior始源(崔始源)在7日回歸前夕突然發了X,說要找能把自己的臉P上去的圖檔,E.L.F.聽到了始源的需求,當然要大顯身手了……

始源發文附上的兩張名畫是《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》(Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard)和《亞歷山大馬賽克》(Alexander the Great mosaic),往下看留言可能會噴笑,E.L.F.的P圖竟然是把始源的臉P在馬上,而不是人臉上XDDD!大開「馬始」玩笑啊!始源竟也大方回應:「正解。」



제 얼굴이 합성된 파일을 찾습니다. pic.twitter.com/jy1ELaQvKt — Siwon Choi (@siwonchoi) July 7, 2025

정답 — Siwon Choi (@siwonchoi) July 7, 2025

看到越來越多E.L.F.的創意,始源又發了篇文:「我想辦一場徵集比賽。」秀出三張EL.F.幫他P的始源版《弗雷德里克·亨德里克親王在斯海爾托亨博斯要塞外騎馬》(Prince Frederik Hendrik on Horseback outside the Fortifications of 's -Hertogenbosch)、始源版拿破崙、始源版《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》(這是是P在人上不是馬上了),下面留言越來越多,徵集比賽儼然已開始……



As promised, one of the few I have created pic.twitter.com/10xLgb8Rgj — (@visual_dose) July 7, 2025

시원 오빠 나 좀 봐 봐 pic.twitter.com/vx9dDSKgs4 — Rosa (@rosa_tw_elf) July 7, 2025

始源連X、IG都換了照片,看起來相當喜愛那張《跨越阿爾卑斯山聖伯納隘道的拿破崙》,他還另外發出P成古希臘羅馬雕像的照片,應該也是非常滿意。



說到始源在成員與E.L.F.間有「馬始」、「馬始源」綽號,他還有一個「議員」綽號,理由是經常穿西裝參與各種活動,加上喜愛握手、常梳油頭。這次回歸,E.L.F.本來以為始源摒棄油頭且難得染髮,結果真正回歸又像議員了XD,主打歌〈Express Mode〉MV Reaction影片他正襟危坐,MV結尾他忍不住抓著東海和銀赫高舉手臂,又和他們握手,不少E.L.F.看了都有同感:以為來到了開票現場他正當選……



〈Express Mode〉MV目前在YouTube已破500萬觀看次數,反應相當正面,Super Junior正積極在各大節目宣傳,今(10)日也端出第一支舞台表演,接下來還有萬眾矚目的《Killing Voice》。



