跨國聯動！LE SSERAFIM跳Jolin蔡依林新歌〈Pleasure〉，Jolin回覆「Kawaii」

昨（9）日台灣K-Pop圈掀起熱烈討論的話題之一，是大勢四代女團LE SSERAFIM，Challenge了Jolin蔡依林上月發行的新歌〈Pleasure〉！LE SSERAFIM標記蔡依林也獲得了回應！

許多台灣網友看了影片都相當激動喊「夢幻聯動」、「國際蔡不是叫假的」、「沒想到的Challenge」、「不可能」……等等，也有人開始猜測LE SSERAFIM本月的台北場巡迴演唱會會不會由Jolin擔任重量級嘉賓，或是兩組藝人早就有跨國合作的計畫、現在只是開頭。留言裡可以看到Jolin回覆了「Kawaii」，不僅代表了日語「可愛」，也正是LE SSERAFIM 8日才發行的新歌。



〈Kawaii〉MV裡充滿美樂蒂和庫洛米，正是和三麗鷗合作，作為動畫片《美樂蒂& 酷洛米》的主題曲，這不禁讓人聯想Jolin相當喜歡三麗鷗旗下的Hello Kitty凱蒂貓，不曉得Jolin是不是也很喜歡〈Kawaii〉呢？



說到Jolin和韓國的跨國聯動，也不能不提起十年前2015年在香港舉行的《MAMA Awards》，Jolin拿下最佳亞洲藝人獎，帶上特別打扮的舞者表演〈PLAY我呸〉，前衛又有氣場的表演受到非常大的歡迎，至今也被視為是「國際蔡」經典。



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