終於不像議員！Super Junior始源「綠中兩撮紅」造型超神祕！參政誤會卻還是流傳XD

Super Junior即將在明（8）日展開重要的20週年紀念專輯《Super Junior25》回歸，而先前陸續的宣傳照中，始源（崔始源）「綠中兩撮紅」造型相當受矚目。

《Super Junior25》首發宣傳照中，始源便一改近年非常常見的油頭造型，也罕見染髮，竟以綠髮登場，綠髮還挑染兩撮紅，非常特別。後續陸續公開更多照片，每每都有各國粉絲E.L.F.激動地表示始源終於又染髮了且終於不是油頭。



可愛的是，不少人看了覺得有某些動漫或卡通人物既視感，Threads有台灣網友就說像馬可羅尼企鵝（冠企鵝），底下有網友有同感，說像動畫《快樂腳》裡的企鵝，或南跳岩企鵝（瞬間變動物百科企鵝科普???），看了還真的唯妙唯肖！



而上周神童和圭賢率先到節目《屋塔房的問題兒童們》宣傳，沒出席的始源成了眾人話題。洪真慶突然發問始源是不是也一起回歸，看起來像是真心發問，圭賢馬上回答「也一直在一起」，洪真慶這才說她以為始源要「搞政治」了，因為總是看他噴髮膠（梳油頭）、和人家握手。



神童聽了回答：「現在還不知道呢！」圭賢更爆料現在會看他西裝上別徽章，雖然不知道確切是什麼徽章（韓國國會議員有專屬徽章），神童接續爆料始源跑行程喜歡自己坐轎車，否則他們一般是坐保母車。聽到這裡，都不知道是真的爆料還是造謠了XD！

比起洪真慶，朱宇宰倒知道始源在小分隊（L.S.S.）活動很活躍，神童非常同意，表示始源還會說要去哪裡收歌，非常積極。圭賢則提到Super Junior續約時，始源說願意提供幾百億資金！神童：「還沒續約的時候他突然說：『我去拿，我來說一下，爭取200億投資。』」圭賢：「不是500億嗎？」兩個人突然搞不清楚是幾億，不過重點是結果，結果所有人都續約了，再問始源的錢的下落如何，始源只是皺皺眉頭回答：「泡湯了……」



▼節目片段



250703 옥탑방의 문제아들 #최시원 #SIWON 언급 컷



정치할 거 같지만 실상은 슈주 활동에 적극적임 pic.twitter.com/2UnOEEnU7V — 우러빠 (@Midal_40407) July 3, 2025

▼節目中出現的參選畫面來自始源主演的《各位國民！》，扮相非~常適合



《Super Junior25》始源最新的宣傳照也讓人眼睛為之一亮，但去《認識的哥哥》宣傳時，某個角度好像又變回議員式油頭了XDDD。



《Super Junior25》就在今（8）日發行，主打歌MV〈Express Mode〉韓國時間下午6時（港台時間5時）公開！



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