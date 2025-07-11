文泰一最終被判3年6個月！曾淚求輕判：將把寬恕當作最後機會！

人氣男團NCT出身的文泰一涉嫌特殊準強姦罪，法院正式宣判。

首爾中央地方法院刑事第26部（合議庭）於7月10日就文泰一及另外2名被告涉嫌違反《性暴力犯罪的處罰等特例法》（特殊準強姦）一案進行宣判。 首爾中央地檢女性兒童犯罪調查1部今年3月以涉嫌特殊準強姦罪不拘留起訴文泰一及其共犯2人。當天，法院判處泰日有期徒刑3年6個月，並命令其接受40小時的性暴力治療課程，同時限制其5年內不得在兒童、青少年及殘疾人相關機構就業。 法院還對李某和洪某也分別判處有期徒刑3年6個月，併當庭將三人全部收監執行。

法院表示：「被告人均承認犯罪事實，利用被害人醉酒處於無法反抗的狀態而先後發生性行為，犯罪性質極其惡劣。 」不過，法院同時將被告人均為初犯、認罪態度良好，以及被害人不願追究其刑事責任等因素，作為量刑考慮的依據。

根據檢方指控，文泰一與共犯李某、洪某於去年（2024年）6月13日凌晨4點左右，在首爾瑞草區盤浦洞李某住處，對一名醉到無法自行行走的中國籍女性遊客A某實施集體性侵。

法庭上檢方強調：「這是被告對外國女性遊客集體性侵的嚴重案件，情節極為惡劣，應各判處7年有期徒刑。」檢方還指出，三人在犯罪後，甚至提出要刻意把被害人載往與案發地不同的地方，好讓她無法記住地點，或避免警方追查，「被告是否真心懺悔，令人非常懷疑。 儘管已提出合意書，但請法院綜合考量案件重大性，做出合理量刑。」當時檢方要求法院對他判處7年徒刑。



另一方面，文泰一的律師表示，被害人已接受道歉並向檢警表達不希望追究刑責，懇請法庭從輕處理。 並稱文泰一已主動完成性犯罪預防教育課程、接受心理諮詢，「深刻反省，決心絕不再犯。」文泰一在最後陳述中也哽咽表示：「對於讓所有人失望感到非常抱歉，若能獲得寬恕，我會把這視為人生最後一次機會，今後無論從事什麼工作都會盡最大努力，成為對社會有益的人。」

文泰一於2016年以NCT首個小分隊NCT U出道，之後作為NCT及NCT 127成員活躍於樂壇。 所屬公司SM娛樂在確認犯罪事實後迅速宣布他退出組合，並於去年10月正式結束專屬合約。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞