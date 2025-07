Super Junior始源发起P图挑战E.L.F.大秀创意！回归还是像参选超好笑XD

Super Junior始源(崔始源)在7日回归前夕突然发了X,说要找能把自己的脸P上去的图档,E.L.F.听到了始源的需求,当然要大显身手了……

始源发文附上的两张名画是《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道的拿破仑》(Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard)和《亚历山大马赛克》(Alexander the Great mosaic),往下看留言可能会喷笑,E.L.F.的P图竟然是把始源的脸P在马上,而不是人脸上XDDD!大开「马始」玩笑啊!始源竟也大方回应:「正解。」



제 얼굴이 합성된 파일을 찾습니다. pic.twitter.com/jy1ELaQvKt — Siwon Choi (@siwonchoi) July 7, 2025

정답 — Siwon Choi (@siwonchoi) July 7, 2025

看到越来越多E.L.F.的创意,始源又发了篇文:「我想办一场徵集比赛。」秀出三张EL.F.帮他P的始源版《弗雷德里克・亨德里克亲王在斯海尔托亨博斯要塞外骑马》(Prince Frederik Hendrik on Horseback outside the Fortifications of 's -Hertogenbosch)、始源版拿破仑、始源版《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道的拿破仑》(这是是P在人上不是马上了),下面留言越来越多,徵集比赛俨然已开始……



As promised, one of the few I have created pic.twitter.com/10xLgb8Rgj — (@visual_dose) July 7, 2025

시원 오빠 나 좀 봐 봐 pic.twitter.com/vx9dDSKgs4 — Rosa (@rosa_tw_elf) July 7, 2025

始源连X、IG都换了照片,看起来相当喜爱那张《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道的拿破仑》,他还另外发出P成古希腊罗马雕像的照片,应该也是非常满意。



说到始源在成员与E.L.F.间有「马始」、「马始源」绰号,他还有一个「议员」绰号,理由是经常穿西装参与各种活动,加上喜爱握手、常梳油头。这次回归,E.L.F.本来以为始源摒弃油头且难得染发,结果真正回归又像议员了XD,主打歌〈Express Mode〉MV Reaction影片他正襟危坐,MV结尾他忍不住抓著东海和银赫高举手臂,又和他们握手,不少E.L.F.看了都有同感:以为来到了开票现场他正当选……



〈Express Mode〉MV目前在YouTube已破500万观看次数,反应相当正面,Super Junior正积极在各大节目宣传,今(10)日也端出第一支舞台表演,接下来还有万众瞩目的《Killing Voice》。



