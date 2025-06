公費談戀愛！「真．歌手CP」高耀太申智&文元〈Salagadoola〉MV公開眼神都是蜜

混聲團體高耀太唯一女成員申智,23日突然被媒體爆料結婚,對象是即將一同推出合唱情歌的solo歌手後輩文元結婚,兩人甜蜜的對唱曲〈Salagadoola〉已公開!

申智與文元23日拍攝婚紗途中,被媒體爆料結婚,經紀公司求證申智後給予媒體答覆、證實這對「歌手CP」預定明年結婚,申智後來也親自發文道喜訊。兩人那期間還在宣傳將推出的對唱曲〈Salagadoola〉,誰都沒想到原來是「公費談戀愛」、趁機推出定情曲?

*先前報導回顧:〈婚紗拍一半就被爆料結婚!高耀太申智親自宣布喜訊♥ 文世潤DinDin等祝福〉

〈Salagadoola〉26日已公開,申智是特別邀請文元合唱,歌名「Salagadoola」應來自Disney經典動畫片《仙履奇緣》OST〈ibbidi Bobbidi Boo〉中代表魔法咒語的一段詞,歌詞講述「愛情如魔法般靠近,靠近的瞬間生疏又顫抖」:「我們交往吧/一起走看看吧/握緊雙手吧/開始愛情吧/你和我如夢般甜蜜的這一瞬間/Oh I Love you I do/Love x 4, Tell me that you love me/Love x 4, Say that you baby/Love x 3, 快跑過來/Love you Love you I Love you I do……」

▼《仙履奇緣》OST〈ibbidi Bobbidi Boo〉



MV(官方稱Special Clip)不僅兩人甜蜜相視對唱,還有演員詮釋雙方期待見面時的悸動。MV目前已破30萬觀看,網友留言「眼睛裡都是蜜」、「申智看起來很幸福,兩人很相配,祝福白頭偕老」、「歌曲甜甜的,兩位的模樣也很甜」、「非常甜的旋律,兩位的和聲也很帥氣」、「MV拍得很清爽很好看,申智姐姐看起來很幸福」……等等。



▼〈Salagadoola〉Special Clip



▼介紹影片,申智開場介紹說:「這是很陌生的場面,原本該在的兩名男子(隊友金鍾旼和白佳)消失了,換初次見到的男子……」相當逗趣介紹文元。底下網友也表示申智看起來很幸福、兩人看起來很相愛。



▼申智IG貼文有同為歌手的Haha、金依英、殷嘉恩等人應援,也有粉絲的祝福。金鍾旼和白佳亦替申智拍宣傳片,但兩人連「Salagadoola」都念不好XD。



▼文元則公開了張場邊照



