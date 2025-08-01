李政宰&林智妍&金智勳&徐智慧聯合主演！《討厭的愛情》劇本圍讀照公開，上演落拓演員與記者的歡喜冤家記

演員李政宰、林智妍、金智勳與徐智慧將在全新電視劇《討厭的愛情》中展現令人又愛又恨的魅力轉變，帶來愉快又令人心動的觀劇體驗。

tvN全新月火劇《討厭的愛情》預計於2025年下半年播出，講述一位失去初心的國民演員與一位失去職位的菁英記者，克服各自的偏見並成長的雙向療癒故事。 在每天都有各種事件不斷上演的娛樂圈中，頂級明星與娛樂記者之間的「冤家資訊」將帶來前所未有的笑料、共鳴與悸動。

本劇由因 Netflix《魷魚遊戲》而享有全球高人氣的李政宰，與憑《黑暗榮耀》《玉氏夫人傳》等作品深受喜愛的林智妍主演，《好搭檔》《無法抗拒的他》導演金佳藍與《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗強強聯手，備受期待。



1日公開的劇本閱讀現場，除了李政宰與林智妍，還有金智勳、徐智慧、崔貴華、全晟佑、金宰澈、羅映姬、全秀景、金賢鎮、陳浩恩、金範來、趙熙奉，以及特別出演的吳漣序等演員齊聚一堂，現場洋溢著愉快能量，進一步激發觀眾的期待。

李政宰飾演夢想成為愛情劇大師、實際上專門演刑警的國民演員「林賢俊」，時隔6年回歸小螢幕，以機智又嫻熟的喜劇演技立體展現出角色的轉變過程，令在場所有人驚嘆不已。



林智妍飾演曾獲最年輕記者獎、後來因捲入重大弊案被調至娛樂部的記者「魏貞淑」，跌跌撞撞的適應帶來不少笑料，與李政宰之間的歡鬧互動和關係變化展現出超越期待的化學反應。



金志勳飾演曾為棒球選手、現為體育雜志社長的「李在亨」，雖對所有人都親切，但唯獨對魏貞淑展現直球愛意。 他細膩拿捏節奏，成功放大了李在亨的浪漫魅力。



徐智慧則搖身一變為體育雜志史上最年輕的娛樂部部長「尹華英」，擁有唯一能將魏貞淑壓制住的超強辯才，同時也是李在亨的前任，展現出冷靜中帶有溫柔的卡裡斯馬魅力。



此外，增添喜劇張力的搶鏡配角群也令人期待。 崔貴華飾演林賢俊出道以來一直陪伴左右的經紀人「黃代表」，展現滿滿兄弟情。 全晟佑則飾演讓林賢俊成為國民演員的《善良刑警姜弼久》系列編劇「朴炳基」，帶來出其不意的笑料。 金宰澈飾演李在亨同父異母的哥哥「李大浩」，是一位為錢無所不用其極的娛樂產業商人，也將為劇情增添張力。 特別出演的吳漣序則飾演林賢俊過去的關係人、國際明星「權世娜」，與劇中角色間可能產生的複雜糾葛令人期待。



羅映姬飾演林賢俊的母親、70年代性感女星「成愛淑」; 全秀景飾演李在亨的親生母親，帶有財閥背景的現役演員「吳美蘭」。 金賢鎮飾演林賢俊的弟弟、懷抱演員夢的醫學生「任善宇」; 陳浩恩則飾演魏貞淑的年幼弟弟、演員志願生「魏洪信」，兩人將以親暱氛圍增添劇情活力。 金範來飾演體育雜志內部只做有利之事的「洪局長」，趙熙奉飾演《善良刑警姜弼久》製作公司的「孫代表」，也將展現鮮明存在感。



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