婚紗拍一半就被爆料結婚！申智親自宣布喜訊♥ 文世潤DinDin等祝福

仍活躍的一代混聲團體「高耀太」成員申智，昨（23）日傍晚突然被媒體爆料婚訊，經紀公司求證她後對外證實，深夜她也親自發文。

*先前報導回顧：

〈‎高耀太繼金鍾旼，申智也要結婚♥ 對象是小7歲歌手文元，將發行的新歌成定情曲！〉

「看到報導後嚇一跳吧？本來想先親自向粉絲和熟人傳達的，但記者們快了一步……就像報導的內容一樣，今天拍了婚紗照，因為是在拍攝途中看到了報導，所以沒能及時發文。以今年的雪梨公演為開端，高耀太因為專輯還有國內巡演行程很忙碌，所以提前拍了婚紗照。我們會好好交往的，明年的婚禮消息一定會努力親自傳達！謝謝閱讀此長文。」



申智貼文底下圈內好友文世潤祝福：「努娜恭喜你，是喜事啊！」DinDin：「姐姐～～～恭喜你～～～」沈珍華：「多麼多麼恭喜恭喜，高耀太一個又一個！」Trot歌手金熙珍：「願歐尼好事連連！」

申智未婚夫同為圈內人，是歌手文元（MoonOne），兩人已預定發行的合唱曲〈SalagaDoola〉（샬라카둘라）就在26日發行，許多網友得知兩人共結連理後已引發熱烈討論，待音源公開後肯定又會引發話題。



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