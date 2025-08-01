[好片推薦]驚天祕密何時會被揭開！《我和我的殭屍女兒》曹政奭一路提心吊膽絕不放棄女兒！

《我和我的殭屍女兒》在8月1日全台正式上映，劇情描述變異病毒無預警肆虐讓首爾陷入危機，猛獸訓練師李正桓（曹政奭飾）急忙帶著女兒前往鄉下奶奶家避難，但國中生女兒卻在逃跑過程中不慎被咬，也漸漸轉變為大家口中的殭屍。為了讓女兒恢復正常，正桓活用自己訓練猛獸的專業，刺激女兒的記憶，變得與一般殭屍不同。

本片雖然延續著曹政奭一向獨特的搞笑風格，不過為了不被揭露「女兒是殭屍」這個祕密更令他提心吊膽，從被阿嬤、多年好友、初戀情人等一堆人發現女兒的不一樣，他更努力說服每一個人，女兒秀雅跟一般的殭屍不同，而是能夠被訓練到不咬人，也擁有兒時記憶，甚至學會說話的殭屍。同時更期待著治療劑的問世，讓女兒有機會重新回到平凡生活。



這是一趟充滿愛又孤獨的旅程，爸爸從不放棄女兒，並且證明「女兒還有思考」給身邊所有人看，一點一點重新教女兒像個正常人的舉動，就像家有發展遲緩或特殊疾病的兒女父母心情一樣，為了幫助孩子融入正常社會生活而做出許多努力，不希望他們承受異樣的眼光，只要有一點點的進步，都能夠讓父母感到欣慰。



片中加入了《外傷重症中心》的教授尹敬浩、《她的日與夜》李姃垠，激盪出更多笑料，也被曹政奭所飾演的正桓說服，一起對秀雅進行特訓並且合力隱瞞這個大秘密。秀雅在一路上也遇到許多意想不到的狀況，而政府為了消滅這個恐怖的病毒，必定下令全面撲殺感染者，即使知道自己正遊走在法律邊緣，正桓仍選擇隱匿不通報，只因為無法接受女兒在他面前遭到射殺。



最令人好奇的是結局走向，殭屍女兒到底能不能順利變回平凡人類？爸爸該用什麼樣的方式拯救她？《我和我的殭屍女兒》全片比起搞笑，更多了守護祕密的緊張感，以及父愛帶來的感動。《我和我的殭屍女兒》8月1日起全台正式上映。

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