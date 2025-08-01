「Arin性轉版」精緻美男就是他！偽BL劇《我的女友比我帥》主演柳政厚背景大起底：美少年面孔&男子漢身材，最愛《鬼怪》想演《那年，我們的夏天》崔宇植角色

Viu Original原創浪漫喜劇《我的女友比我帥》一開播就憑新穎設定與搞笑劇情吸引大量討論，其中新人演員柳政厚飾演女主變成男生的形態，憑藉不輸女生的花美男外表引起關註。

《我的女友比我帥》改編自同名人氣網漫，講述一夜之間變成花美男的女友金至恩（Arin 飾），以及無法放棄這段戀情、專心守護女友的朴允載（尹產賀 飾）展開的瘋狂浪漫故事，上演混亂又搞笑的「偽BL」戲碼。



金至恩因為家族遺傳而在一夜之間變成生理男性的「金至勳」，飾演這一副角色的就是新人演員柳政厚。 柳政厚擁有精緻立體的五官，在三位愛豆出身演員ASTRO尹產賀、OH MY GIRL成員Arin、本月少女Chuu中間也無法被忽視，身材更是健壯挺拔的倒三角，但詮釋起女生的神態語氣卻絲毫不違和，反而令人心生憐愛。





出道3年超多產

柳政厚本名柳東均（유동균，音），1997年10月27日出生、目前27周歲，曾就讀崇實大學機械工學專業，大三時休學服完兵役，2022年出演網劇《壞女友》出道。 當時的柳政厚自認與劇中角色警察「郭賢宇」在缺乏異性朋友、對待異性朋友的態度方面有相似之處，但社交能力好過賢宇，身邊不缺朋友，也完全不能理解腳踏兩隻船的行為XD



之後柳政厚接連出演了劇集《新戀愛播放列表》《清潭國際高等學校》《榴蓮小姐》、驚悚電影《侵犯》等多部影視作品，在去年底開播的《回到20歲》裡飾演女主鄭知蘇的初戀對象、回春版「老朴」，接著就是最新開播的《我的女友比我帥》，對演藝事業充滿熱情。









演員夢

柳政厚從小就憧憬當演員，但因父母反對，加上自己也不確定是否只是單純嚮往名人，所以直到高中親眼見到有朋友立志當演員才再次動念，而在服兵役期間看了一些影視作品後，最終確定了當演員的決心。 退役後，柳政厚積極拍廣告賺生活費和表演補習班的學費，還拿到獎學金，終於說服父母支持他的夢想。



在柳政厚眼中，演戲是有生以來學過最困難的事，同時也最有趣、最給人成就感的事，令他深深著迷、無法戒掉。 角色方面，柳政厚曾透露想嘗試「擁有長期戀情的男生」，例如《那年，我們的夏天》裡崔宇植飾演的「崔雄」、《戀愛的溫度》裡李民基飾演的李東希，也渴望挑戰思悼世子那樣有複雜感情的角色，最崇敬的演員是《爆裂鼓手》邁爾斯·特勒 。

如此看來，柳政厚在《我的女友比我帥》裡飾演擁有穩定戀情的金至勳，算不算滿足了半個願望呢？ XD



「老」靈魂

柳政厚曾在穿越劇《榴蓮小姐》飾演丹家長孫「丹登明」，坦言自己和丹登明一樣註重禮儀、喜歡與前輩交流，離開學校後仍與老師和補習班前輩保持聯絡，但不會像丹登明一樣媽寶，會有自己的判斷與主見。



同時，柳政厚在音樂方面的口味也偏傳統，比起流行歌曲更青睞抒情老歌、老派嘻哈、上世紀7080年代的日本City Pop，搖滾樂方面也偏愛Metallica（金屬製品樂團）、Nirvana（超脫樂團）、Guns N' Roses（槍與玫瑰樂團）。 閒時在家除了讀書和劇本，最喜歡的活動就是跟著迅猛節拍彈奏電吉他，享受風馳電掣一曲之後的快感。 合作過的導演也常說，柳政厚從外形到個性都比同齡人更加成熟。



自我的定義

柳政厚曾表示自己的三大關鍵詞是「自由、夢想、自信」，希望一生中盡可能去做想做的事，堅信總有一天能實現夢想，成為值得期待和需要的演員。

私下裡的柳政厚經常和朋友一起出遊，喜歡滑板、單車等運動，也對小動物情有獨鐘，之前養了一隻白色馬爾濟斯犬，今年4月剛剛以15歲高齡去世。柳政厚經常在IG分享日常，讓人感受到他在生活中的真實一面。







說回《我的女友比我帥》，為了演好這一「女魂男體」的角色，柳政厚有生以來第一次去了美甲店：「因為要拍手部特寫，但我的手太像男人的手，所以在外表上花了很多心思。」不僅如此，因為Arin是左利手、而柳政厚是右利手，兩人為了飾演同一個角色從一開始就做了很多討論，柳政厚還觀看Arin之前拍攝的影片、努力模仿配合，才最終呈現出劇中自然可信的效果。





看男友幫女友刮鬍子，女友用粗獷低沉的嗓音撒嬌、幫男友擦嘴，真的忍不住爆笑XD



《我的女友比我帥》一共12集，第5集將在8月6日公開，每逢星期三、四晚上十時在Viu上架播出。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞