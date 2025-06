韓國「二代男團」HIGHLIGHT 澳門首個演唱會 將於8月9日登場

韓國二代男團HIGHLIGHT自2009年出道以來,憑藉穩定的實力和鮮明的團體特色,深受亞洲粉絲喜愛。由光尚娛樂主辦、棋人娛樂協辦的《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》將於2025年8月9日(星期六)在澳門新濠影滙綜藝館盛大舉行。這是HIGHLIGHT繼2023年FanCon後,相隔兩年再次在澳門開騷,亦是他們出道16年來首次在澳門舉辦單獨演唱會。對於成員及一直支持他們的粉絲B2UTY和LIGHT而言,此次演出別具意義,定能與粉絲共創美好回憶。

HIGHLIGHT自成軍以來,憑藉穩定的實力與鮮明的團體色彩,在韓國及海外樂壇穩佔一席位,早期讓人耳熟能詳的代表作包括〈Shock〉、〈FICTION〉及〈Shadow〉等,近年則以成熟的音樂風格推出〈Alone〉、〈BODY〉、〈Chains〉等作品,深受B2UTY和LIGHT喜愛。 HIGHLIGHT於今年4月推出第六張迷你專輯《From Real to Surreal》,主打歌〈Chains〉一經發行,便成功登上韓國及海外各大音源榜單。這首由成員GIKWANG親自作詞作曲的作品,以鮮明有力的旋律結合HIGHLIGHT成員們充滿魅力的嗓音,再配上致命而充滿力量的群舞演出,不僅展現卓越實力,更勇奪音樂節目《Music Bank》當週冠軍,強勢印證HIGHLIGH不可撼動的地位與人氣。

《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》以「RIDE OR DIE」為主題,象徵相互扶持與共同前行的信念。在快節奏的現代生活中,HIGHLIGHT的舞台總能點燃觀眾的熱情與勇氣。他們希望再次為粉絲創造支持日常生活的快樂回憶並將在初夏以獨一無二的音樂盛宴等待大家。





這場HIGHLIGHT首次澳門單獨演唱會,將於澳門新濠影滙綜藝館帶來充滿能量與誠意的演出,與粉絲共度難忘夜晚。機會難得,絕對不容錯過!





Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們

相關新聞